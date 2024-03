Awaria Facebooka - do portalu nie można się zalogować [AKTUALIZACJA]

O godzinie 16:00 czasu polskiego Facebook zaliczył na terenie naszego kraju awarię. Część użytkowników została wylogowana ze swoich kont na komputerze i smartfonie i wyświetla im się komunikat o tym, że hasło, które wpisują do konta, jest nieprawidłowe. Dodatkowo - podczas prób zalogowania na smartfonie otrzymują oni monit o tym, że "wystąpił nieoczekiwany błąd". Obecnie nie działa Facebook, Instagram i Messenger.

Niestety, sposób w który zostaje podany komunikat o błędzie sprawia, że dużo ludzi myśli, że ma do czynienia z atakiem hakerskim i w pośpiechu zmienia hasła na inne.

Liczba zgłoszeń na Downdetector potwierdza, że mamy do czynienia z bardzo dużą awarią i póki co nie wiadomo, co jest jej przyczyną. Strona pokazuje, że problem z Facebookiem nie dotknął tylko Polski - portal nie działa na całym świecie. Globalnie liczba zgłoszeń dotyczących braku możliwości zalogowania się na portal przekroczyła 350 tysięcy.

Wszystkich, którzy próbują się zalogować, można więc uspokoić — z hasłem do Facebooka nie ma żadnych problemów i nie ma potrzeby jego zmiany. Trzeba natomiast poczekać na to, aż awaria zostanie usunięta, i dopiero wtedy spróbować się zalogować.

Problem przypomina nieco globalną awarię Facebooka, która miała miejsce w 2021 roku, kiedy Facebook i Messenger oraz Instagram były niedostępne przez bardzo długi czas, do tego stopnia, że wiele osób przesiadło się na alternatywne komunikatory.

AKTUALIZACJA: Około 17:20 Facebook i inne usługi wróciły do działania. Powody awarii wciąż nie są znane

Źródło: Depositphotos