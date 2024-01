Chcesz pracować w IT? Wracaj do biura – ofert pracy zdalnej jak na lekarstwo

Branża IT przeżywa obecnie mały kryzys – liczne zwolnienia, anulowane projekty, konieczność przebranżowienia, a teraz jeszcze coraz mniejsza dostępność pracy zdalnej, która jeszcze do niedawna wydawała się filarem nie do ruszenia. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że pracodawcy coraz mocniej naciskają na powrót do biur. Wszystko wskazuje na to, że popularność trybu zdalnego dobiega powoli końca, ale są też pozytywne wieści – nie wpływa to na zarobki.

Pracodawcy chcą powrotu do biur, a pracownicy się buntują – tryby hybrydowy złotym środkiem?

Zerkając na statystyki, można wręcz otworzyć usta ze zdziwienia – udział pracy zdalnej spadł z 76 proc. na początku 2022 roku do średnio 55,5 proc. w 2023 roku. Teoretycznie mogliśmy się tego spodziewać – pracodawcy wynajmują przestrzenie biurowe, które ktoś musi zapełniać, i oczekują większej kontroli nad podwładnymi, co nie jest łatwym zadaniem w przypadku rozsianych po całej Polsce pracowników zdalnych – ale pracownicy i tak wzdrygają się na myśl o powrocie do biura.

Najwięcej ofert pracy stacjonarnej pojawia się na terenie stolicy – aż 47,4 proc. Tuż za Warszawą plasuje się Kraków, (27,8 proc.) a podium zamyka Wrocław z wynikiem 18,1 proc. Co ciekawe jednak pomimo nacisku na powrót do biur, ci pracownicy, którzy dalej mają możliwość pracy zdalnej, wcale nie muszą narzekać na spadek zarobków. W przypadku ofert B2B mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzenia wyniosła najwięcej właśnie dla pracowników/pracowniczek zdalnych – 19-25,2 tys. zł netto (+VAT), w porównaniu do 16-22,7 tys. zł netto (+VAT) w trybie stacjonarnym i 18,5-25 tys. zł netto (+VAT) w trybie hybrydowym.

Widać jednak, że pracownicy przyzwyczajeni do trybu zdalnego walcząc o komfort i elastyczność pracy, opierając się wymogom pracodawców. Z tego względu rośnie popularność pracy hybrydowej, której udział wzrósł z 8,25 proc. w 2022 roku do 18,37 proc. w 2023 roku.

„W minionym roku na portalu No Fluff Jobs udział ogłoszeń oferujących tryb zdalny spadł do 55,5 proc., oddając większy udział pracy hybrydowej. Możliwe, że wkrótce praca zdalna ponownie stanie się przewagą konkurencyjną u tych firm, które nie zamierzają rezygnować z raz obranego kursu” – Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs

