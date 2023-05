Już 40% specjalistów IT „na swoim” pracuje dla co najmniej dwóch klientów

No Fluff Jobs - portal publikujący oferty pracy dla specjalistów z branży IT, w swoim najnowszym raporcie „Pracowite pszczółki w IT. Kontrakty B2B i inne formy freelancingu”, przygotowanego we współpracy z Ework Group, przyjrzał się temu, jak pracują specjaliści IT „na swoim”.

Mowa oczywiście o freelancerach, którzy decydują się na pracę dla firm w branży IT w swojej specjalizacji, bez podpisywania umowy o pracę. Według raportu No Fluff Jobs, już 67,8% freelancerów w branży IT ma założoną jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Z kolei 29,1% z nich to nadal osoby prywatne, ale pracujące w oparciu o kontrakty inne niż Umowa o pracę. Pozostałe 3,1% ankietowanych decyduje się na inne formy współpracy.

Wchodząc bardziej w szczegóły okazuje się, że 88,7% badanych wykonuje swoje usługi w oparciu o umowę B2B, 7,06% zdecydowało się na umowę o dzieło, 1,98% umowę zlecenie, a 2,26% zaznaczyło inne formy.



W zdecydowanej większości - jeśli już freelancer zdecyduje się na współpracę z daną firmą, wiąże się z nią długoterminowo i pracuje nad kilkoma projektami - 73,7% wskazań, a tylko co czwarty (23%) pracuje jednocześnie nad jednym projektem.



Ciekawie przy tym wygląda rozkład odpowiedzi przy tytułowym pytaniu - dla ilu firm jednocześnie freelancerzy świadczą swoje usługi? Wprawdzie nadal większość, bo 55,93% pracuje tylko dla jednej firmy, ale już blisko 40% nawiązuje współpracę dwiema lub więcej w tym samym czasie - 25,42% dla dwóch firm, 12,43% dla trzech, 1,69% dla czterech, a 4,53% dla więcej niż czterech klientów.



Jaki czynnik jest decydujący przy wyborze pracy „na swoim” w miejsce tradycyjnej umowy o pracę? W zdecydowanej większości (78,44%) freelancerzy wskazują możliwość uzyskania większych zarobków, na drugim i trzecim miejscu wymieniany jest elastyczny czas i wybór miejsca pracy.

Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs:

Choć o branży IT wciąż najczęściej słyszymy w kontekście wysokich zarobków, to dla specjalistów i specjalistek z tego sektora równie ważnym czynnikiem są niezależność oraz elastyczne godziny pracy. Dlatego chętnie wybierają tzw. życie na freelansie i podejmują współpracę z kilkoma podmiotami jednocześnie. Jako preferowaną formę zatrudnienia umożliwiającą taki tryb pracy wskazują kontrakt B2B. Taki model życia zawodowego pozwala także na łączenie pracy z podróżowaniem (wyjazdy na workation).

No to spójrzmy, jak to wygląda dokładnie według kolejności z TOP3:

Zarobki - w skali 5-punktowej, freelancerzy określają swoje zarobki na 3.8. Najwięcej, bo 28,3% badanych deklaruje, iż zarabia więcej niż 5 tys. euro netto, a co czwarty w przedziale od 4 do 5 tys. euro netto.

Czas pracy - 41% badanych spędza na pracy 8 godzin dziennie, 21,5% deklaruje, iż poświęca na pracę godzinę dłużej. Z kolei przez 6 dziennie pracuje tylko 10% badanych.

Miejsce pracy - zdecydowana większość (71,1%) wykonuje swoją pracę zdalnie, a a 22,6% hybrydowo.

Co jeszcze tu ciekawe - 60% freelancerów odprowadza do 30% podatku ze swoich zarobków (10 do 20% - 30,60% odpowiedzi i od 20 do 30% - 28,39% odpowiedzi). Mniej niż 10% odprowadza tylko 2,52% ankietowanych.

Na koniec odpowiedź na pytanie - jak znajdują zlecenia freelancerzy? Okazuje się, że w większości (57,6%) przez headhunterów, na drugim miejscu wymieniane są polecenia i rekomendacje od znajomych - 48,3%, a na trzecim miejscu LinkedIn - 45,2%. Z portali z ogłoszeniami o pracę korzysta co trzeci badany.

Pełną wersję raportu znajdziecie na stronie NFJ.

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.