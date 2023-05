Mówi się często, iż pracę powinno zmieniać się co 2-3 lata, by uniknąć na przykład wypalenia, ale dziś trafiłem na wyniki badania „Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku”, z którego wynika, że przywiązujemy się do jednego miejsca pracy na dłuższy okres.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu tego roku na próbie 2044 Polaków w wieku pomiędzy 18 a 65 lat. Wynika z niego, iż aż 27% ankietowanych ostatni raz zmieniło pracę ponad 10 lat temu, a 18% zdecydowało się na to w okresie ponad 5 do 10 lat temu. Z kolei zmieniło swoją pracę w ostatnim roku 17% badanych.

Czy to oznacza rzeczywiście, iż przywiązujemy się do jednego miejsca pracy? Niekoniecznie, bo aż 41% badanych szuka obecnie nowej pracy lub planuje ją zmienić w najbliższym czasie. Co więcej, nawet jeśli nie szukają obecnie nowej pracy, to aż 84% ankietowanych jest otwartych na przyjęcie oferty nowej pracy w okresie następnych kilku miesięcy.

Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl:

To, co jest jednak warte podkreślenia, to fakt, że aż 84% badanych zaznacza, że nawet jeśli nie szuka aktywnie, to jest otwarta na otrzymanie nowej, ciekawej oferty pracy, gdyby taka pojawiła się w najbliższych miesiącach. Otwartość na propozycje zatrudnienia powoli, ale sukcesywnie wzrasta z roku na rok, wskazując na duży potencjał mobilności zawodowej Polaków. W nowej pracy badani dostrzegają szansę na uzyskanie lepszych warunków, większą stabilizację czy na zmianę zawodu na taki, który będzie bardziej odporny na zmiany rynkowe.



Co obecnie najczęściej składnia rodaków do aktywnego poszukiwania nowej pracy? Nie będzie tu zaskoczeniem, iż na pierwszym miejscu wymieniane są zarobki, a ściślej mówiąc wyższe zarobki - 57% wskazań. Rzadziej wskazywaną motywacją do zmiany pracy jest brak możliwości rozwoju czy awansu w obecnej - 26%, niedocenienie pracodawcy - 22%, chęć zmiany branży - 17% oraz zła atmosfera w obecnym miejscu pracy - 15% wskazań.



Agnieszka Bieniak, HR Dyrektorka w Grupie Pracuj:

Widzimy, że poza pierwszym i oczywistym powodem zmiany pracy – czyli odpowiednim wynagrodzeniem, dużą rolę odgrywają także kwestie związane z szeroko pojętym dobrostanem pracownika. To alarmujące, że tak duże grono badanych Polaków czuje, że w pracy nie są doceniani, nie mają możliwości awansu czy rozwoju. Zła atmosfera w firmie może wpływać na to, że nasz pracownik czy pracowniczka już dziś rozgląda się za nowym pracodawcą. Firmy, które chcą utrzymać talenty muszą dbać o kulturę organizacji.

Wspominałem wcześniej o 41% osób szukających obecnie pracy, a co z pozostałymi 59%, co ich trzyma przy obecnym pracodawcy? Co znowu ciekawe, zadowolenie z wynagrodzenia wcale nie jest na pierwszym miejscu listy powodów, dla których nie planują zmieniać pracy.

Najwięcej wskazań, bo 41% jest zadowolonych z lokalizacji firmy - mieści się tu łatwość i szybkość dojazdu, 36% z atmosfery w pracy, nieco mniej, bo 27% wskazuje dobre relacje z szefem i dla takiego samego odsetka badanych zadowalający jest aktualny poziom zarobków w obecnej firmie.

Na dalszych miejscach wymieniane są takie magnesy jak przywiązanie do pracodawcy - 25% czy poczucie docenienia - 22%.

Badanie „Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku” zostało przeprowadzone w marcu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2044 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Źródło: Pracuje.pl

