Tak tak, to Samsung w którym zastosowano wysuwany aparat w dość tradycyjnej formie (o ile można to tak nazwać). Samsung kombinował już z czymś podobnym w przypadku modelu A80, jednak tu jest „prościej”. Wysuwany aparat dla frontu, zestaw głównych kamer na plecach. Dzięki temu rozwiązaniu cały przedni panel to ekran, bez wcięć, kropek czy innych udziwnień. Oczywiście rzuca się w oczy stosunkowo gruba dolna krawędź, ale nie będziemy teraz o tym dyskutować.

Reszta urządzenia wygląda dość konwencjonalnie. Czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach, a nie pod ekranem, złącze USB-C, brak gniazda słuchawkowego. O ekranie nie wiemy póki co za wiele poza tym, że najprawdopodobniej będzie miał przekątną 6.5 cala. Całość upakowana w obudowę o wymiarach 183.5 x 77 x 9.2 mm.

Czy Samsung wskrzesi wysuwane aparaty?

Powiem szczerze, że samo urządzenie nie interesowałoby mnie za bardzo gdyby nie fakt, że jest na nim logo Samsunga. Obecnie nie ma wielu producentów z tak silną pozycją i którzy mieliby tak duży i znaczący wpływ na cały rynek. Jestem przekonany, że jeśli Samsung zdecyduje się na szersze wprowadzenie tego rozwiązanie to będziemy świadkami powrotu wysuwanych aparatów w glorii i chwale. Konkurencja nie pozwoli sobie na to, aby smartfony koreańskiego giganta tak bardzo się wyróżniały i na pewno pójdą tą drogą.

Jednak czy to ma sens? Notcha absolutnie nie toleruję, uważam to za zmorę współczesnych smartfonów. Co do delikatnie grubszej górnej ramki jak np. w Note 9 czy malej kropki jak w Galaxy S20 to nie mam nic przeciwko. Z reguły są one ładnie wkomponowane w cały design niezależnie od producenta i wydaje się to być optymalnym rozwiązaniem.

Chciałbym żeby ten przeciek się potwierdził i żebyśmy stosunkowo szybko zobaczyli to urządzenie na rynku. Nie będzie to powiew świeżości, nie będzie to rewolucja, nie będzie to w sumie nic nowego. Jednak sama postać Samsunga sprawi, że będziemy mieli szanse na obejrzenie kilku ciekawych wydarzeń na rynku smartfonów.

p.s. Samsung nie sprawia, że będę bogaty dzięki napisaniu o nich kilku dobrych słów ;) Po prostu lubię ich telefony

Źródło: Pigtou.com