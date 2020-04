Pop-up selfie cameras: gdzie się podział ten hit?

Czy wysuwane aparaty selfie wrócą?

Z trendami w branży smartfonów jest tak, że niezależnie od tego, czy moda na coś mija szybko, czy trwa długo – trafiają do tańszych urządzeń. Tak było z notchem, tak było z łezką – więc może się okazać, że wysuwane aparaty do selfie ostatecznie trafią na bardzo niską półkę i do dużo tańszych, mniej popularnych producentów. Tylko, czy da się w bardzo tanim smartfonie zrobić niezawodny mechanizm, który nie rozleci się po kilku miesiącach albo po prostu któregoś dnia odmówi posłuszeństwa ucinając dostęp do przedniego aparatu? Raczej nie i trzymałbym jednak kciuki by w tym segmencie ograniczono się do wcięcia w wyświetlaczu i nie ryzykowano z takim mechanizmem. Sami na pewno widzieliście kilka tańszych urządzeń z czytnikiem linii papilarnych pod ekranem – działa to zwyczajnie źle i bardziej denerwuje niż pozwala odblokować ekran.

Czy będę tęsknił za wysuwanymi ekranami? Testowałem kilka takich urządzeń i bajer był fajny przez kilkanaście pierwszych minut. Później zacząłem zwracać uwagę na dłuższy czas, którego potrzebuję by zrobić zdjęcie selfie. A jeszcze później na to, że taki system w zasadzie niczego mi nie daje. Nie wszystkie ekrany w takich smartfonach wydawały się bezramkowe, za to dużo bardziej czuć było ciężar i grubość telefonu. Tę jestem w stanie zaakceptować tylko, jeśli jest wynikiem dużo większej baterii – bo to ma faktyczny wpływ na użytkowanie. A wysuwana kamerka do selfie? No wysuwa się, fajna zabawka i tyle.