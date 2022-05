Potwór od BMW nie dla każdego. Firma zapowiada model M4 CSL

Celem inżynierów było połączenie oldschoolowej pasji do wyścigów z innowacyjną technologią. To co jednak liczy się naprawdę, to moc. A ta zwiększyła się o 40 KM w porównaniu z obecnym BMW M4 Competition i wynosi 543 KM. Do tego zmniejszono masę pojazdu o prawie 110 kg. Auto Nowe BMW M4 CSL przyspiesza od 0 do setki w 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 307 kilometrów na godzinę. Robi wrażenie.

Wycisnąć ile się da

Sama konstrukcja auta to już kosmos, trudno wspomnieć o wszystkich usprawnieniach. Na przykład konwencjonalne komponenty zewnętrzne i wewnętrzne, układ napędowy i podwozie zostały zastąpione lekkimi alternatywami specyficznymi dla danego modelu. Samo zamontowanie foteli kubełkowych M Carbon zmniejszyło wagę o 24 kilogramy, a podobne wartości zaoszczędzono dzięki usunięciu tylnych siedzeń i pasów bezpieczeństwa oraz zintegrowaniu przegrody między kabiną a bagażnikiem. Zmiany w podwoziu, w tym dodanie standardowych, lekkich, ceramicznych hamulców M Carbon oraz kutych kół, sprężyn i rozpórek ze stopów lekkich, zmniejszyły wagę o kolejne 20 kg. Przejście na ultralekką izolację akustyczną pozwoliło zaoszczędzić kolejne 15 kg. A to dopiero początek listy.

Zajęto się nawet panelem dachowym gdzie zastosowano lekki, ale niezwykle wytrzymały, materiał high-tech w najwyższym punkcie nadwozia, który nie tylko zmniejsza całkowitą masę pojazdu, ale jednocześnie obniża jego środek ciężkości, co z kolei poprawia zwinność i dynamikę pokonywania zakrętów. Uff…

Fotele kubełkowe M Carbon zostały opracowane wyłącznie dla BMW M4 CSL z naciskiem na wymagania jazdy po torze. Auto, jak przystało na samochód sportowy, nie posiada miejsc z tyłu.Schowek za siedzeniami dla kierowcy i pasażera zapewnia miejsce na dwa kaski. Na pewno się przydadzą.

Mocy przybywaj

Dla chętnych pozostaje zapoznanie się z dokładną specyfikacją silnika przeznaczonego dla M4 CSL. Bo co tu dużo mówić, nie jest to cywilny silnik. Mamy tutaj do czynienia z 6-cylindrowym rzędowym potworkiem z BMW M4 Competition z technologią M Twin Power Turbo. Modyfikacje nowego BMW M4 CSL zapewniają maksymalną moc 543 KM przy 6250 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 479 Nm jest dostępny już od 2750 obr./min i utrzymuje się aż do 5950 obr./min. W rezultacie charakterystyczne cechy osiągów modeli BMW M – niemal natychmiastowa reakcja na każdy ruch pedału przyspieszenia, żarłoczny apetyt na obroty i nieustanne dostarczanie mocy w górne obszary zakresu obrotów. Brzmi pięknie.

Produkcja tego cuda rozpocznie się już w lipcu 2022 roku, cena to jedyne 140 tyś. dolarów. Trzeba się spieszyć, bo BMW wyprodukuje jedynie 1000 sztuk. Auto jest możliwe do zamówienia także w Polsce, jednak dokładną cenę poznacie podczas wizyty u dealera. Powodzenia!