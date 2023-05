Nowa generacja, więcej wydatków. Posiadacze PS5 wydają więcej niż posiadacze PS4

Sony dzieli się wewnętrzną matematyką. Nowa generacja wiąże się z większymi wydatkami

Sony liczy, ile ludzie wydają na gry, subskrypcje, dodatki i akcesoria do konsoli. Okazuje się, że wraz z nową generacją, średnia kwota wydawana przez każdego użytkownika zdecydowanie wzrosła — jeśli więc posiadacie PlayStation 5, to według statystyk od zakupu konsoli wydaliście więcej pieniędzy, niż w przypadku PlayStation 4.

Sony jest oczywiście z tego powodu bardzo zadowolone. Firma pochwaliła się, że do tej pory, czyli od listopada 2020 roku do marca 2023 roku, każdy posiadacz PS5 wydał średnio 622 USD. Jak było w przypadku poprzedniej generacji? W podobnym przedziale czasowym (czuli od listopada 2013 roku do marca 2016 roku), każda osoba posiadająca PlayStation 4 wydała 479 dolarów amerykańskich. Oczywiście warto zaznaczyć — chociaż jest to dość oczywiste — kwoty te nie obejmują samego zakupu konsoli. Oznacza to, że między generacjami każdy gracz wydał średnio o 143 USD więcej.

Najbardziej przyczyniły się do tego dodatki

Sony zdradziło również, że najbardziej do takiego skoku przyczyniły się dodatki — między innymi przepustki sezonowe czy elementy kosmetyczne do takich gier jak Fortnite czy Call of Duty: Warzone 2. Ten segment zaliczył między generacjami wzrost o 210 procent. Z drugiej strony jednak, zakup pełnych wersji gier w ramach średnich wydatków spadł o 10 procent z ery PlayStation 4 na PlayStation 5.

Jeśli już w temacie PlayStation jesteśmy, to nie można zapomnieć o dzisiejszej konferencji tokijskiego giganta. Insiderzy tacy jak Tom Henderson czy Andy Robinson zapowiadają, że ma ona wprowadzić nas w nową erę; „drugą fazę” PlayStation 5. Japońska firma ma pokazać zestaw nowych wielkich tytułów oraz nawet akcesoriów. Do tego Sony ma wreszcie dopiąć umowę z Konami, co oznacza powrót wielu kultowych i wyczekiwanych marek oraz oczywiście korzyści dla PlayStation w postaci co najmniej „chwilowej wyłączności”. Według Robinsona możemy spodziewać się takich gier jak remake Metal Gear Solid 3, nowy wpis w serii Silent Hill, a także nową część Castlevanii.

Źródło: GameSpot