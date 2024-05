Nie będziesz potrzebował Photoshopa. Wystarczy urządzenie Apple

Apple regularnie aktualizuje swoje oprogramowanie — i nie mam tu na myśli wyłącznie systemu i jego zabezpieczeń, ale także rozmaite programy które są nierozerwalną częścią ich systemów. Zdjęcia to jedna z tych aplikacji, po które wielu z nas sięga każdego dnia. To właśnie tam na iPhonie skrywają się wszystkie fotografie które wykonaliśmy/zaimportowaliśmy. To w tej aplikacji synchronizują się one z iCloud — i tam je uruchamiamy na komputerze. Ale poza tym że jest ona przeglądarką obrazów, aplikacja Zdjęcia pozwala także na wprowadzanie szybkich korekt i podstawową edycję.

Źródło: https://appleinsider.com/articles/24/05/06/apples-new-photos-app-will-utilize-generative-ai-for-image-editing

Jak jednak wynika z najnowszych informacji do których dotarła redakcja serwisu AppleInsider, niebawem aplikacja ta miałaby nauczyć się nowych sztuczek. I podobnie jak Adobe Photoshop, miałaby korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji, która pozwoli w kilku prostych krokach wprowadzić zapierające dech piersiach zmiany.

Osoby zaznajomione z systemami operacyjnymi Apple nowej generacji powiedziały AppleInsider, że producent iPada wewnętrznie testuje ulepszoną funkcję wbudowanej aplikacji Zdjęcia, która wykorzystywałaby generatywną sztuczną inteligencję do edycji zdjęć. Funkcja ta nosi nazwę "Clean Up" w przedpremierowych wersjach systemu macOS 15 firmy Apple i znajduje się w menu edycji nowej wersji aplikacji Zdjęcia wraz z istniejącymi opcjami regulacji, filtrów i kadrowania.

— czytamy we wpisie. Miałaby to być opcja, która pozwoli na wprowadzanie ogromnych zmian bez konieczności sięgania po żadne specjalistyczne oprogramowanie. Wśród nich wymieniane jest m.in. usuwanie obiektów ze zdjęć czy nieco opcji związanych z edycją samego obrazu. Na tę chwilę funckja ta ma być testowana dla nowych wersji oprogramowania na macOS, ale nie można wykluczyć, że pojawi się ona także na iPadach i iPhone'ach. Na tych pierwszych — kto wie — może już w najbliższych tygodniach, a dziś dowiemy się na jej temat czegoś więcej?