iPad zastąpi komputery Apple? Final Cut Pro oficjalnie na tabletach!

iPady Pro wreszcie będą „Pro”

iPad Pro to od samego początku dużo więcej, niż tylko tablet. Dopisek „Pro” w tym przypadku jest jak najbardziej słuszny i sprawia, że tablety z nadgryzionym jabłkiem na pleckach nie są już wyłącznie gadżetami do konsumpcji treści, a narzędziami pracy.

Źródło: Apple

Największym mankamentem iPadów Pro był brak obecności Final Cut Pro — programu, dla którego mnóstwo osób kupowało MacBooki czy iMaci. Dzisiejsze ogłoszenie kalifornijskiej firmy sprawia, że iPad jest urządzeniem kompletnym, któremu nie brakuje już niczego.

Final Cut Pro i Logic Pro oficjalnie na iPadach!

Apple poinformowało dziś oficjalnie o tym, że Final Cut Pro oraz Logic Pro zawitają na iPadach. Obie aplikacje będą dostępne za 4,99 USD w skali miesiąca lub 49 USD w skali roku — a zakupu będzie można dokonać od 23 maja. Jest to więc sporo tańsza opcja, gdyż Logic Pro na komputerach Mac kosztuje 199,99 USD, a Final Cut Pro — 299,99 USD za rok.

Oczywiście aplikacje będą dostosowane do iPadów i wprowadzą kilka zmian oraz ulepszeń, które sprawią, że korzystanie z nich na tabletach będzie jak najbardziej intuicyjne. Warto również zaznaczyć, że i w tym przypadku przyda się Apple Pencil — Final Cut Pro będzie wspierał „ołówek” od giganta z Cupertino, pozwalając nam na rysowanie bezpośrednio na wideo lub podglądanie materiału przybliżając Apple Pencila do ekranu, bez jego dotykania.

Dostępny będzie również miesięczny darmowy okres próbny dla jednej i drugiej aplikacji. Poza Apple Pencilem możemy sparować aplikacje z Magic Keyboard lub Smart Keyboard Folio, aby używać poleceń klawiaturowych. Ponadto będziemy mogli przenosić projekty między wersjami aplikacji na iPada i komputery Apple, co jest bardzo wygodną opcją. Co Wy na to?

Źródło, grafika wyróżniająca: Apple