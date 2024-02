Porsche Taycan to pierwsze, seryjnie produkowane auto elektryczne tej marki. Już w chwili premiery w 2019 roku imponowało rozwiązaniami technicznymi. Bodaj najważniejszą była architektura 800 V, która umożliwiała osiągnięcie dużych mocy, nie tylko tych dostarczanych silnikom, ale też ładowania: już wtedy było to 270 kW. Osiągi, jak to w Porsche, także były ekstremalnie dobre: Taycan Turbo S osiągał 100 km/h w zaledwie 2,8 s. A wszystko to zostało opakowane w naprawdę atrakcyjnie stylizowaną, 4-drzwiową karoserię.

Porsche Taycan 2024 został wzmocniony w praktycznie każdym, istotnym aspekcie: moc silników jest większa, zasięg jest większy, lepsza efektywność, szybkość ładowania wyższa. Jak to wygląda w szczegółach?





Akumulator: 105 kWh (97 netto) zamiast 93,4 kWh (83,7 netto)

Zaktualizowany Porsche Taycan 2024 otrzyma nowy akumulator, którego pojemność zwiększyła się o ~11 kWh z 93,4 na 105 kWh (brutto). Wzrost pojemności netto (użytkowej) wynosi 16%: z 83,7 na 97 kWh. Co ciekawe, nowy akumulator zajmuje tyle samo miejsca, choć jest nieco lżejszy – o kilka kg.

W najsłabszych wersjach Taycana podstawą będzie „mały” akumulator, który ma taką samą pojemność jak ten „duży” z obecnego Taycana czyli 83,7 kWh netto. Większość klientów i tak decyduje się na akumulator „Performance Plus” czyli ten powiększony.

Całość wciąż jest oparta na architekturze 800 V, co oznacza możliwość ładowania energią o naprawdę dużej mocy: aż 320 kW (wcześniej 270 kW). Przekłada się to na uzupełnienie poziomu energii od 10 do 80% w zaledwie 18 minut i to nawet wówczas, gdy akumulator jest stosunkowo chłodny (np. 15 stopni Celsjusza) – dotychczas potrzebna była wyraźnie wyższa temperatura (powyżej 30 stopni Celsjusza). Warto zwrócić uwagę, że gęstość upakowania energii wzrosła o mniej więcej 13% i wynosi teraz 168,3 Wh/kg.

Zasięg: nawet 821 km

Porsche Taycan oferowany jest w różnych wersjach i mają one różny zasięg. Wynika to oczywiście z obecności (lub nie) przedniego silnika, szerokości i typu zastosowanych opon, jak i kwestiach aerodynamiki (pakiet). Wzrost zasięgu Taycana 2024 wynika nie tylko z powiększonego (z 93,4 na 105 kWh) akumulatora, ale też z usprawnionego silnika elektrycznego, który ma większą efektywność i jest… lżejszy o ~10 kg. Zaszły też pewne zmiany w oprogramowaniu sterującym działaniem układu napędowego, a także sposób funkcjonowania rekuperacji. Zmniejszono również opory toczenia i aerodynamiczne (samo to ma zredukować zużycie energii o 11%). Efekty?

Porsche Taycan: 503 – 678 km (wcześniej: 407 – 484 km)

Porsche Taycan 4S: 474 – 642 km (wcześniej: 389 – 464 km)

Porsche Taycan Turbo: 557 – 630 km (wcześniej: 383 – 452 km)

Porsche Taycan Turbo S: 558 – 630 km (wcześniej: 383 – 452 km)





Wzrost o blisko 40% w każdym przypadku. Naprawdę imponująca poprawa efektywności! Amerykańscy dziennikarze mieli już okazję jeździć odświeżonym Taycanem i rzeczywiście zużycie energii jest wprost REWELACYJNE, jak na tego typu auto (o takich osiągach). Poniżej przykładowy zrzut ekranu z przejazdu testowego z kanału Out of Spec Reviews, gdzie kierowca jadąc głównie stanowymi autostradami pokonał blisko 750 km ze średnim zużyciem energii 12,9 kWh/100 km. To wynik lepszy niż IONIQ 6 2WD czy BMW i3 eDrive35 przy stałej prędkości 90 km/h.

Usprawniona rekuperacja oznacza możliwość odzyskania większej ilości energii podczas hamowania. Porsche deklaruje, że nowy Taycan może „rekuperować” nawet z mocą 400 kW, co przełoży się na wygenerowanie opóźnienia na poziomie 4,5 m/s2 – to blisko połowa przyspieszenia ziemskiego i ponad 1/3 przyspieszenia/opóźnienia jakie Taycan może wygenerować podczas hamowania awaryjnego. To tylko pokazuje, że dopóki nie jedziemy naprawdę agresywnie na dobrą sprawę zdecydowana większość energii kinetycznej może trafić ponownie do akumulatora w trakcie procesu hamowania.





Rzeczony w tytule zasięg do 821 km dotyczy jazdy miejskiej i tak wyglądają osiągi Taycanów w takim scenariuszu (dane WLTP):

Porsche Taycan: 569 – 821 km

Porsche Taycan 4S: 528 – 705 km

Porsche Taycan Turbo: 607 – 683 km

Porsche Taycan Turbo: 612 – 691 km

Osiągi: 2,3 s od 0 do 100 km/h w Taycan Turbo S

Nie znamy jeszcze szczegółowych parametrów wszystkich wariantów nowego Taycana, ale wiemy, że najmocniejsza odmiana – Porsche Taycan Turbo S – ma w trybie Launch Control oferować 700 kW (952 KM), co przekłada się na przyspieszenie 0-100 km/h w 2,4 s. Dotychczasowy Turbo S potrzebował na to 2,8 s. Poprawa jest więc znacząca:

Wiadomo też, że Taycan Turbo ma oferować 650 kW (884 KM) – wciąż więcej niż „stary” Turbo S. Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus ma mieć 440 kW (598 KM), tyle samo co ma obecny GTS, a podstawowy Taycan z mocniejszym akumulatorem ma oferować 320 kW (435 KM).

Nowością jest system „Push-to-Pass” znany już w innych autach Porsche, który pozwala zwiększyć moc przez 10 sekund. Skraca to czas wyprzedzania innego pojazdu – wyższa moc dostępna jest na życzenie kierowcy. Ponowne jego użycie będzie możliwe po upłynięciu kolejnych 10 sekund. System P2P w przypadku Taycana Turbo S zwiększa moc o 70 kW (z 570 na 640 kW). Wciąż nie jest to więc 700 kW, jakie jest dostępne w przypadku startu z procedurą Launch Control.





Zmiany w zawieszeniu

Każdy nowy Porsche Taycan będzie wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, przy czym jego wersja aktywna (np. redukująca przechyły boczne) to będzie opcja. Poprawie ma ulec nie tylko prowadzenie w szybkich łukach (jakby dotychczasowemu Porsche Taycan coś w tej kwestii brakowało…), a także więcej komfortu dzięki szybszej reakcji całości – 2-zaworowe amortyzatory. Kompresję i odbicie można regulować niezależnie.

Ciekawostką jest bardzo szybkie, bo hydrauliczne, podnoszenie się całego nadwozia o ~5 cm w momencie gdy chcemy wejść do samochodu. Cały proces trwa mniej więcej sekundę i rzeczywiście umożliwia wyraźnie bardziej komfortowe zajęcie miejsca w środku. Samo opuszczanie samochodu jest już zauważalnie wolniejsze – kilka sekund – co jest także bardziej komfortowe dla siedzących już w środku pasażerów.

Co jeszcze nowego?

Czy można z zewnątrz rozpoznać nowego Taycana? Można, choć trzeba być dobrze obeznanym ze stylistyką obecnego modelu, bo różnice to głównie detale w zderzakach czy reflektorach.

Zmiany w środku także są raczej symboliczne. Układ ekranów (maksymalnie czterech) jest w zasadzie identyczny. Należy docenić, że w podłodze, w której umieszczono akumulator trakcyjny, wciąż znajduje się „szuflada” (wycięcie) na stopy pasażerów jadących z tyłu.









Odświeżony Porsche Taycan otrzyma też bardzo zaawansowane matrycowe reflektory typu Matrix z w sumie 32 tysiącami indywidualnie sterowanymi punktami świetlnymi i zasięgiem przekraczającym 600 metrów.





Porsche Taycan Turismo i Cross turismo?

Analogiczną aktualizację otrzymały również inne warianty nadwoziowe Taycana: Turismo oraz Cross Turismo (podniesione kombi). Jednak, nawet najmniej korzystny wariant – Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo i tak oferuje bardzo duży zasięg: WLTP 516 – 596 km.

Kiedy? Cena?

Ceny nie są jeszcze znane, ale obniżenia ceny raczej spodziewać się nie należy. Nowy Porsche Taycan ma być już dostarczany w ciągu kilku najbliższych miesięcy.