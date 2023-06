Porsche przygotowało ciekawy samochód koncepcyjny o kodowej nazwie Mission X, który może w przyszłości trafić do masowej produkcji. Jest to elektryczny bolid, którego osiągi mają zawstydzić nawet Mercedesa AMG One napędzanego silnikiem rodem z Formuły 1.

Porsche Mission X to prawdziwy hypercar

Data prezentacji konceptu Mission X nie jest przypadkowa. Porsche zaprezentowało swój samochód tuż przed legendarnym wyścigiem w Le Mans, który w tym roku obchodzi setną rocznicę. W sobotę kilkudziesięciu kierowców (w tym Rober Kubica, a także polski zespół IEC z LMP2) stanie do walki o historyczne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu. Wśród tzw. hypercarów, których reprezentacja jest w tym roku bardzo mocna, mamy między innymi Porsche 963 zbudowane specjalnie do wyścigów długodystansowych. Mission X bardzo mocno przypomina swoim nadwoziem taki właśnie samochód. W planach producenta ma to być jedno z najszybszych na świecie aut produkcyjnych.

Porsche niestety nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Mission X to nadal pojazd koncepcyjny i nie została jeszcze podjęta decyzja czy trafi do produkcji. Ma to zależeć od zainteresowania osób, które takie samochody kupują. Wygląda jednak na to, że tak jak Mission E przekształcił się w Taycana, tak Mission X może również za kilka lat trafić do oferty. Plan firmy ze Stuttgartu zakłada, że Mission X będzie dysponował mocą przynajmniej 1 KM na każdy 1 kg wagi. Będzie to auto w pełni elektryczne z bateriami zamontowanymi za przedziałem pasażerskim oraz instalacją 900V do szybkiego ładowania. W kabinie zmieści się dwie osoby, całość ma 4,5 metra długości, a rozstaw osi to 273 cm. To jednak wszystkie parametry jakie znamy obecnie, Porsche nie chciało zdradzić nic więcej.

Mission X ma pobić rekord Nurburgring

Mission X jak przystało na supersamochód, wykonany jest w całości z bardzo lekkich materiałów, ma podnoszone do góry drzwi i wygląda obłędnie. Bolid ma być też bardzo szybki. Według zapowiedzi szefów Porsche, celują w rekord pętli na Nurburgring, który obecnie należy do Mercedesa AMG One wyposażonego w hybrydowy napęd prosto z F1 i wynosi nieco ponad 6 minut i 35 sekund. Dla porównania niedawno ustanowiony przez Tesle Model S Plaid rekord dla produkcyjnego auta elektrycznego wynosi 7 minut i 25 sekund. Plan jest zatem bardzo ambitny, ale wygląda na to, że Tesla podrażniła ambicję niemieckiej firmy, przebijając wynik Taycana (7 minut 33 sekundy).

Porsche Mission X z pewnością robi ogromne wrażenie, wyraźnie widać, że jest to auto przygotowane głównie do jazdy po torze. Nie mamy tutaj nawet normalnej kierownicy, ale coraz popularniejszy ostatnio wolant, na wzór tego co znajdziemy w bolidach Formuły 1. W standardzie są też sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa, czy specjalny wyświetlacz ze wskazówkowym zegarem do pomiarów czasów okrążeń na torze. Mogę się mylić, ale pojazd wygląda praktycznie na skończony projekt i nie zdziwiłbym się jeśli za kilkanaście miesięcy faktycznie trafi do produkcji w nieznacznie zmienionej formie. Rywalizacja chociażby z Rimaciem Nevera będzie zapewne ekscytująca.