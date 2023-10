Porównaj swoje poglądy z partiami i idź na wybory. 7 stron, które warto odwiedzić

Już 15 października odbędą się Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiesz na kogo zagłosować? Odwiedź te strony i przekonaj się, z którym komitetem wyborczym ci po drodze.

Kampania wyborcza trwa w najlepsze i komitety wyborcze prześcigają się w prezentowaniu swoich programów i wzbudzeniu zainteresowania potencjalnych wyborców. Na kogo postawić? Wybór jest trudny, ale są w sieci narzędzia, które nam w tym pomogą. Kilka dni skupialiśmy się na Latarniku Wyborczym, dziś warto przedstawić kilka stron internetowych, które pomogą w dokonaniu wyboru. Poniżej znajdziecie nasze zestawienie serwisów oferujących testy porównujące nasze poglądy polityczne z programami partii politycznych zabiegających o nasze głosy.

Latarnik Wyborczy

latarnikwyborczy.pl

Latarnik Wyborczy stworzony i prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - organizację pozarządową, która od 2005 r. przygotowuje narzędzie pozwalające na zapoznanie się z poglądami komitetów wyborczych i porównanie ich z własnymi przekonaniami. System porówna nasze odpowiedzi z odpowiedziami komitetów wyborczych i obliczy procentową zgodność wskazując, któremu komitetowi jest najbliżej z naszymi poglądami. Co najważniejsze, i warte podkreślenia - Latarnik Wyborczy jest jedynym tego typu narzędziem, które uzyskało odpowiedzi od wszystkich komitetów wyborczych. Jeszcze kilkanaście dni temu jedyną opcją polityczną, która nie udzieliła latarnikowi odpowiedzi było Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie się zmieniło i wszystkie komitety startujące w tegorocznych wyborach przesłały swoje stanowiska i komentarze do poszczególnych pytań.

Barometr Wyborczy 2023

wnp.pl/parlamentarny/barometr-wyborczy-2023/

Stworzony przez WNP.pl zawiera 43 pytania i obejmuje najbardziej gorące tematy będące przedmiotem dyskusji zarówno wśród polityków, jak i potencjalnych wyborców. Pytania z odpowiedziami "tak" oraz "nie" poruszają takie tematy jak polityka społeczna, programy socjalne,, wynagrodzenia, emerytury, opieka zdrowotna, podatki, ochrona klimatu, sądownictwo, działania samorządów, przemiany obyczajowe, aborcja, relacje Polski z Unią Europejską, polityka zagraniczna, unijne dotacje, wejście do strefy euro, obronność kraju, polityka energetyczna, stosunek do uchodźców. Na końcu można porównać swoje odpowiedzi z programami największych partii politycznych.

Kompas Młodych

mlodziwyborcy.pl/kompasmlodych

Pomysłodawcą badania jest agencja Profeina, realizująca projekt PR “Stimulating demand from young voters for greater action on air quality” finansowany przez Clean Air Fund. Badanie jakościowe (grupy dyskusyjne): IRCenter, maj 2023. Badanie ilościowe: IQS, maj/czerwiec 2023. Koncepcja badań i przygotowanie raportu: Lata Dwudzieste. Formularz zawiera 16 stwierdzeń, a większość z nich dotyczy kwestii klimatycznych i środowiskowych. Nie brakuje jednak pytań z zakresu edukacji czy kryzysu zdrowia psychicznego. Poglądy partii bazują na odpowiedziach otrzymanych bezpośrednio od komitetów wyborczych.

Test wyborczy 2023

ewybory.eu/test-wyborczy/

Serwis agregujący wyniki sondaży poparcia politycznego i prowadzący swoją sondę wyborczą oferuje również test sprawdzający i porównujący poglądy wyborców z programami partii politycznych. Dostępny jest w wersji ogólnej i spersonalizowanej z uwzględnieniem dodatkowych kategorii Po udzieleniu odpowiedzi na 21 pytań wyświetlana jest nazwa partii o poglądach zbliżonych do odpowiedzi - bez procentowego poziomu zgodności i bez informacji, jakie partie zajęłyby kolejne miejsca.

Zielony Latarnik WWF

wwf.pl/wybory

Polski oddział World Wildlife Fund oferujący w tym roku swój własny test wyborczy, skupia się przede wszystkim na kwestiach ekologicznych. Zadaje on 10 pytań, jednak każdy poruszony temat opatrzony jest wyjaśnieniem, które dodatkowo rozwinięte jest w osobnym materiale. Przy okazji porównywania swoich poglądów z polityką działających w Polsce ugrupowań można doedukować się na temat środowiska. Zielony Latarnik Wyborczy WWF został stworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Art. 61.

Wyborczy GPS

pb.pl/wyborczy-gps/2023

Swój własny test wyborczy przygotował serwis Puls Biznesu i skupia się one przede wszystkim na kwestiach gospodarczych. Jednak kontekst części z 25 testowych pytań dotyczy również innych aspektów naszego życia. Warto jednak zaznaczyć, że do poznania wszystkich odpowiedzi, w tym poziomu zbieżności z poszczególnymi komitetami wyborczymi potrzebna jest subskrypcja Pulsu Biznesu.

Test Wyborczy 2023

mypolitics.pl/quizzes/wyborczy2023

Test stworzony przez myPolitics przy współpracy platformy Ad Personam jest najbardziej rozbudowanym narzędziem spośród zaprezentowanych powyżej. Zainteresowani w poznaniu opinii komitetów wyborczych i porównaniem tych opinii z własnymi poglądami muszą odpowiedzieć na 102 pytania. Zanim jednak przystąpimy do odpowiedzi, trzeba wybrać, które z trzech obszarów polityki mają dla nas największe znaczenie.