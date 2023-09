mObywatel z istotną aktualizacją. Przyda się zwłaszcza w zimie

mObywatel 2.0 rozwija się w szybkim tempie, co może tylko cieszyć. Do aplikacji dodano trzy nowe funkcje, w tym jedną istotną dla mieszkańców Polski południowej. Od teraz nie trzeba instalować dodatkowej aplikacji by dowiedzieć się, w jakim stanie jest powietrze za oknem.

Korzystający ze smartfonów iPhone mogą już pobierać nową wersję aplikacji mObywatel. Zgodnie z opisem zmian aplikacja w wersji 4.17.0 przynosi trzy nowe funkcje. Przyjrzyjmy im się bliżej. Niestety, tylko dwóm z nich, ponieważ trzecia, na ten moment, jeszcze nie nie jest dostępna.

mObowatel pozwoli sprawdzić jakość powietrza

Polska to kraj, który najmocniej w Europie boryka się z problemem złej jakości powietrza. Doskonale wiedzą o tym zwłaszcza mieszkańcy Małopolski, Śląska czy Podkarpacia. Zimową porą nierzadko zdarza się, że normy w danym miejscu przekroczone są o kilkaset procent, a mieszkańcom zaleca się wychodzić z domu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne. Gdzie sprawdzić jakość powietrza? W sklepach z aplikacjami dla smartfonów można znaleźć przynajmniej kilka rozwiązań, korzystających z czujników rozmieszczonych w całej Polsce.

Do grona tych aplikacji właśnie dołączył mObywatel. Wraz z aktualizacją 4.17.0 pojawiła się funkcja Jakość powietrza. Jak działa? Pozwala na wyświetlenie mapy, na której naniesione są czujniki działające w ramach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej prowadzonej przez NASK. Co do zasady są to czujniki umieszczone w pobliżu szkół czy miejskich instytucji kultury. Tak nowa funkcja prezentuje się na zrzutach ekranu:

Kupujesz używany samochód? mObywatel pomoże sprawdzić jego historię

Kolejną z nowych funkcji aplikacji mObywatel 2.0 jest możliwość sprawdzenia historii pojazdu. Naturalnie to nic innego jak wbudowana w aplikację mobilna wersja serwisu historiapojazdu.gov.pl. Dowiemy się z niej przede wszystkim tego, jaki rzeczywisty przebieg ma nabywany pojazd oraz czy w przeszłości miał likwidowane szkody z ubezpieczenia. W praktyce wygląda to niemal dokładnie tak, jak w przeglądarkowej wersji serwisu:

Centralny Rejestr Wyborców... tylko gdzie on jest?

Trzecią z nowych funkcji mObywatela jest, zgodnie z informacją w AppStore, dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców. Ma on pozwolić na sprawdzenie, czy posiadamy czynne prawo wyborcze oraz w do której komisji wyborczej powinniśmy się udać celem oddania głosu. Niestety, w momencie przygotowywania niniejszej publikacji funkcja wciąż, przynajmniej w moim przypadku, nie była dostępna.

Co jeszcze nowego? Pojawiła się funkcja Oceń aplikację. Po jej wybraniu możemy wyrazić swoje zdanie o tym, czy mObywatel nam się podoba, czy nie podoba. Jeśli się podoba, zostaniemy poproszeni o wyrażenie pozytywnej opinii w sklepie z aplikacjami (gdzie na ten moment mObywatel ma bardzo kiepskie opinie). Jeśli nie podoba, mObywatel przekieruje nas do domyślnej aplikacji do obsługi maila, by szybko zgłosić uwagi administratorom.