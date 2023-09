Zmiana miejsca głosowania to tylko kilka kliknięć! Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak zmienić miejsce głosowania przez internet?

Wraz z rozwojem cyfryzacją różnych dziedzin życia, również procesy demokratyczne podlegają ewolucji. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest dziś możliwość zmiany miejsca głosowania przez internet. Wybierasz się na wakacje w terminie wyborów parlamentarnych? Czeka Cię wyjazd służbowy? Teraz nie ma już wymówek! Nawet jeśli nie będzie Cię w miejscu zameldowania, wciąż możesz oddać głos w wyborach do sejmu i senatu 15 października! Cały proces zmiany okręgu wyborczego zajmie zaledwie kilka sekund. Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienić miejsce głosowania – zarówno jeśli będziesz przebywać w Polsce, jak i za granicą.

Mimo że zaufanie do instytucji publicznych pozostawia w naszym kraju wiele do życzenia, wybory parlamentarne to wciąż jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu politycznym. Nawet jeśli czujemy się zniechęceni lub rozczarowani – warto stawić się przy urnach. Czy tego chcemy, czy nie – polityka w jakiś sposób wpływa na niemal każdy aspekt życia społecznego. Kiedy przyjdzie do narzekania podczas kolejnej kadencji parlamentu, będziemy mieli przynajmniej czyste sumienie, że wywiązaliśmy się z obywatelskiego przywileju 😇.

Podstawowe pytanie: Gdzie mam głosować?

Zacznijmy od tego, gdzie sprawdzić miejsce głosowania. Na pewno są tutaj osoby, które często zmieniają miejsce zamieszkania i nie mają pewności, w jakim okręgu są zarejestrowani. Aby sprawdzić, gdzie głosować, wystarczy wejść na stronę mobywatel.gov.pl. Chodzi o przeglądarkową wersję rządowej aplikacji, a nie tą, którą instalujemy w smartfonach.

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki "Twoje dane". Interesuje nas ostatnia sekcja "Centralny Rejestr Wyborców". To tu znajdziemy informacje o prawach wyborczych, miejscu, okręgu i obwodzie głosowania, do którego jesteśmy przypisani.

Jak zmienić miejsce głosowania w Polsce? [wybory do sejmu i senatu 2023]

Delegacja? Wakacje? A może jesteś studentem lub studentką i uczysz się lub pracujesz w innym mieście niż to, w którym jesteś zarejestrowany(-a)? Gdy wizyta w przypisanym lokalu wyborczym nie jest możliwa wystarczy skorzystać z platformy mObywatel.

Kto może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Zmiana miejsca głosowania przez internet jest dostępna dla każdego, kto ma prawo głosu w Polsce i przebywa w dniu wyborów na terenie gminy innej niż ta, do której jest się przypisanym na stałe. Oczywiście trzeba być osobą pełnoletnią i mieć prawo wyborcze.

Przed rozpoczęciem procesu zmiany miejsca głosowania, upewnij się, że masz dostęp do kilku ważnych rzeczy. Będziesz potrzebować loginu i hasła do profilu zaufanego, a także dostępu do telefonu komórkowego (w wiadomości sms otrzymasz kod autoryzacyjny) lub innych danych do logowania na profil zaufany, takich jak e-dowód.

Zmiana miejsca głosowania

Proces zmiany miejsca głosowania jest bardzo prosty. Po prostu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wejdź na stronę mobywatel.gov.pl. Przejdź do sekcji "Katalog usług" W zakładce "Usługi dla obywatela" znajdź "Meldunek i wybory", a następnie "Zmień miejsce głosowania". Kliknij przycisk "Złóż wniosek". Zaloguj się swoim profilem zaufanym. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. Tam również zostanie przesłane potwierdzenie zmiany miejsca głosowania, zawierające informacje o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Do kiedy można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Usługa została uruchomiona już jakiś czas temu (44 dni przed dniem wyborów). Należy jednak pamiętać, że zmiany nie można dokonać np. chwilę przed wejściem do wybranego przez siebie lokalu wyborczego. Trzeba to zrobić nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. Wiemy jednak, że z terminowością urzędów różnie u nas bywa, dlatego polecałbym złożyć wniosek jak najszybciej, żeby mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Co zrobić, żeby zagłosować za granicą?

Przejdźmy do scenariusza, kiedy zmiana miejsca głosowania nie ogranicza się jedynie do naszego kraju. Jeśli jesteś obywatelem Polski i przebywasz za granicą, nie musisz rezygnować z prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych. Aby oddać głos w innym państwie, wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki proces jest dostępny dla obywateli Polski, którzy posiadają ważny polski paszport. W przypadku krajów Unii Europejskiej może to być paszport lub inny dokument tożsamości.

WAŻNA INFORMACJA: Zagraniczne obwody głosowania stanowią część okręgu wyborczego, który jest właściwy dla warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Dla Polaków przebywających za granicą oznacza to, że głosują na kandydatów do sejmu i senatu, którzy reprezentują okręg warszawski.

Co będzie potrzebne, aby złożyć wniosek pozwalający głosować za granicą?

Aby złożyć wniosek, potrzebujesz kilku ważnych dokumentów i informacji:

Numer PESEL.

Numer ważnego polskiego paszportu.

Adres pobytu za granicą.

Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu .

lub . Ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty, jeśli planujesz oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, na którego terytorium można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Upewnij się, że wybrany przez ciebie obwód głosowania znajduje się w okręgu konsularnym, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania. Jeśli masz wątpliwości, jak określić okręg konsularny, skorzystaj z wyszukiwarki Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak zagłosować za granicą?

Proces składania wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą jest równie prosty, jak zmiana miejsca głosowania w Polsce. Należy wejść na stronę mobywatel.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcjami:

Wejdź na stronę mobywatel.gov.pl. Przejdź do sekcji "Katalog usług" W zakładce "Usługi dla obywatela" znajdź "Meldunek i wybory", a następnie "Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą". Kliknij przycisk "Złóż wniosek". Przejdziesz do strony z instrukcją. Aby rozpocząć rejestrację, naciśnij przycisk "Rozpocznij rejestrację" na dole strony. Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i jej zaakceptowaniu wybierz państwo i komisję, w której chcesz oddać głos, a następnie wypełnij formularz. Sprawdź, czy dane są poprawne przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza. Wyślij formularz.

Podczas wyboru obwodu głosowania zwróć uwagę na liczbę już zarejestrowanych wyborców. Jeśli to możliwe, warto wybrać obwód z najmniejszą liczbą wyborców, aby uniknąć długich kolejek.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą należy złożyć do konsula maksymalnie do piątego dnia przed wyborami.