Google podzieliło się wczoraj statystykami odnoszącymi się do liczby zapytań o wskazówki dojazdu dla rowerzystów w Mapach Google, liczonymi od lutego tego roku. Według nich od tego miesiąca liczba takich zapytań wzrosła na całym świecie aż o 69%, a rekordowy poziom osiągnęła w czerwcu.

Wiadomo, że to zbiegło się ze szczytem sezonu rowerowego, ale nie zapominajmy, że to też okres pandemii i wiele osób przesiadło się na rowery ze względów bezpieczeństwa. Te osoby, które wcześniej przemieszczały się na przykład komunikacją miejską musiały sięgnąć więc po Mapy Google, by sprawdzić najszybszą opcję dotarcia do celu na rowerze.

TOP 10 krajów pod względem wykorzystywania tras rowerowych na Mapach Google

1 Niemcy 2 USA 3 Niderlandy 4 Wielka Brytania 5 Francja 6 Brazylia 7 Polska 8 Belgia 9 Hiszpania 10 Kanada



Trend ten można było zaobserwować na całym świecie i wśród 10 krajów, w których rowerzyści korzystali ze wskazówek dojazdu w Mapach Google, Polska znalazła się na 7 miejscu. Jeśli chodzi zaś o wzrosty wyszukiwań tras, w Polsce odnotowano jedne z najwyższych na świecie. W stosunku do lutego wzrosły one aż o 280%, większy miał miejsce tylko w Finlandii – 303%, a tuż za nami uplasowały się takie kraje jak Norwegia – 228% czy Kanada -248%.

To wyniki ogólne dla krajów, ale jeszcze większe wzrosty odnotowały poszczególne miasta w Polsce. I tak, w Warszawie liczba zapytań wzrosła aż o 334%, w Katowicach – wzrost o 325%, w Poznaniu o 282% i w Krakowie o 242%. Lepsze wyniki na świecie były w takim miastach jak Montreal – 456%, Ottawa – 438% i Helsinki – 383%.