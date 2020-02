Dwie ostatnie karty to wyraźny znak, jak bardzo Google dostrzega wkład społeczności w rozwój map i jak mocno pragnie, by było to łatwiejsze i przyjemniejsze. Karty Opublikuj i Najnowsze to odpowiednio podsumowanie Waszego zaangażowania w rozwój Map Google i lista najbardziej popularnych w ostatnim czasie lokalizacji w Waszej okolicy. Co ciekawe, tutaj możecie zadać pytania bezpośrednio właścicielom lokali, które Was interesują.

Mapy Google stają się też coraz bardziej pomocne dla osób podróżujących transportem publicznym. Integracja z lokalnym rozkładem jazdy w wielu polskich miastach była sporym krokiem naprzód, ale na tym nie kończą się udogodnienia dla pasażerów. Testowane od pewnego czasu funkcje będą teraz szerzej dostępne, a w ich skład wchodzi między innymi system dopytywania i informowania podróżujących o warunkach w trakcie przejazdu. Dotyczy to takich informacji jak temperatura w pojeździe w czasie przejazdu, dostępność miejsc i wolnej przestrzeni oraz bezpieczeństwo na pokładzie. Informacje tego rodzaju są jednak dostępne dla tych, którzy dzielą się nimi po lub w trakcie przejazdu.

Jakich nowości możemy spodziewać się w najbliższym czasie w Mapach Google? Według zapowiedzi będą one dotyczyć przede wszystkim funkcji związanych z AR (rozszerzoną rzeczywistością) w aplikacji, czyli LiveView i StreetView.

Najbardziej imponujące statystyki Map Google

Miliony i miliardy. Kilometry i mile.

A jak prezentują się dotychczasowe osiągnięcia Google? Taki produkt jak Mapy generuje przeogromne ilości danych, dlatego związane z nim statystyki to imponujące liczby. Wystarczy zacząć od liczby użytkowników na całym świecie – każdego miesiąca jest ich ponad 1 miliard. Mapy Google obejmują obszar 220 krajów i terytoriów rozsianych na całym globie, a każdego dnia użytkownicy uzupełniają bazę Map o 20 mln wpisów na temat wszelkiego rodzaju lokalizacji. Zalicza się do tego wystawianie ocen i recenzji w aplikacji, jak również poprzez wyszukiwarkę. W sumie Lokalnych przewodników Map Google jest już ponad 120 mln (pochodzących z ponad 24 tysięcy różnych miast) i to w dużej mierze dzięki nim tak szybko rośnie zbiór informacji na temat lokacji. Jeśli ciekawi Was ile pojedynczych miejsc zostało już dodanych i opisanych w Mapach Google, to mam dla Was odpowiedź: ponad 150 mln.

StreetView – kiedyś ciekawostka, dziś jedna z kluczowych funkcji

Niezwykle ambitnym projektem Google jest StreetView, czego potwierdzeniem jest dystans, jaki należało pokonać, by zebrać dostępną aktualnie bibliotekę zdjęć układających się w całość usługi dostępnej publicznie. W sumie przebyto ponad 10 milionów mil (czyli ponad 16 093 400 km). Wszyscy nabijamy się z faktu, że przeglądając zdjęcia satelitarne globu najpierw sprawdzamy, jak wygląda dach naszego domu. Jest to możliwe dzięki pokryciu ponad 98% populacji zdjęciami satelitarnymi, które składają się na 36 mln mil kwadratowych. Google Earth oferuje zdjęcia ponad 60% powierzchni lądów na Ziemi.