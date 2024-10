Ponad 405 mln zł kar dla dealerów samochodów. Urząd jest bezlitosny

UOKiK wydał decyzję w sprawie, o której pisaliśmy dwa lata temu. Dotyczyła ona działalności firmy KIA Polska, która miała zawierać porozumienia z dealeram, co prowadziło do ograniczania konkurencji. Urząd nałożył ponad 400 mln zł kary!

W 2022 r. UOKiK informował o zebranym materiale dowodowym, który jasno wskazywał na to, że od wielu lat dochodziło do nieprawidłowości przy sprzedaży samochodów KIA. Przedsiębiorcy meli podzielić rynek w ten sposób, że poszczególni dystrybutorzy sprzedawali pojazdy jedynie klientom, którzy mieszkają lub prowadzą działalność gospodarczą najbliżej ich salonu. W praktyce wyglądało to tak, że jeśli do dealera zgłosił się potencjalny nabywca z innego regionu, wówczas był odsyłany do konkurencyjnego dystrybutora.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka KIA Polska zawarła zmowę cenową i podzieliła rynek razem z dealerami jej samochodów. Zgodnie z założeniami porozumienia nabywcy samochodów marki KIA przez co najmniej osiem lat, od 2013 do 2021 r., mogli kupić pojazd jedynie od odgórnie wyznaczonego sprzedawcy, bez możliwości otrzymania tańszej oferty od innego dealera. W konsekwencji mogli płacić za pojazdy więcej, aniżeli w warunkach uczciwej konkurencji.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Gigantyczne kary dla KIA Polska i jej partnerów. Chodzi o zmowy przy sprzedaży samochodów

Dziś UOKiK poinformował o zakończeniu postępowania trwającego dwa lata i wydaniu decyzji. Jak czytamy w komunikacie urzędu, w efekcie zmowy nabywcy stracili możliwość zakupu pojazdów KIA od wybranych przez siebie sprzedawców w konkurencyjnych cenach. Co więcej, KIA Polska monitorowała działania dealerów i dyscyplinowała tych, którzy chcieli sprzedać samochód klientom z obszaru, który nie był do nich przypisany. A to jeszcze nie koniec. UOKiK udowodnił, że od 2017 r. spółka KIA Polska i jej dystrybutorzy podzielili rynek pojazdów oferowanych ośrodkom szkolenia kierowców. Firma udzielała wsparcia sprzedaży samochodów do nauki jazdy jedynie tym dealerom, którzy wygrali w danym województwie przetarg na dostawę pojazdów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Tym samym szkoły nauki jazdy z tych województw również miały ograniczoną możliwość otrzymania konkurencyjnej oferty od innego dystrybutora KIA.

UOKiK nałożył łącznie ponad 405 mln zł kary zarówno na KIA Polska oraz jedenastu dealerów. Ukarani zostali również menadżerowie. Co więcej, 70 tys. zł kary nałożono na wspólników spółki cywilnej Autocentrum Patecki oraz łącznie 93 tys. zł na wspólników spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki za nieudzielenie informacji w trakcie postępowania. Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział kar między przedsiębiorstwa i poszczególne osoby:

Kary nałożone na poszczególnych przedsiębiorców:

KIA Polska – 331 021 284,64 zł

– 331 021 284,64 zł Marvel – 27 263 871,67 zł

– 27 263 871,67 zł AS Motors Classic – 11 617 847,67 zł

– 11 617 847,67 zł Wadowscy – 8 148 931,36 zł

– 8 148 931,36 zł Gam – 6 880 036,14 zł

– 6 880 036,14 zł Wrobud – 6 687 061,81 zł

– 6 687 061,81 zł Marek Patecki PHU M.Patecki Marek Patecki (wspólnik spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki) – 4 257 688,04 zł

(wspólnik spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki) – 4 257 688,04 zł Landcar – 3 661 176,51 zł

– 3 661 176,51 zł Łukasz Patecki Lukas Auto-Park (wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) – 2 068 717,05 zł

(wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) – 2 068 717,05 zł Projekt Wola Barbara Patecki (wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) – 1 878 814,93 zł

(wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) – 1 878 814,93 zł Autotechnika Jacek Woźniak – 1 443 346,52 zł

– 1 443 346,52 zł Irena Patecka IMP Group (wspólnik spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki) – 1 032 903,49 zł

Kary nałożone na poszczególnych menadżerów:

Leszek Sukiennik (KIA Polska) – 437 500 zł

Wojciech Szyszko (KIA Polska) – 433 100 zł

Paweł Białkowski (Marvel) – 420 000 zł

Michał Krzewiński (Landcar) – 225 000 zł

Agnieszka Adrjan (Wrobud) – 137 800 zł

Od tych kar przysługują odwołania więc decyzja wydana przez UOKiK nie kończy jeszcze sprawy.

AKTUALIZACJA

Skontaktowało się z nami biuro prasowe KIA Polska z prośbą o zamieszenie oświadczenia, które publikujemy w całości: