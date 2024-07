Posypały się kary za fałszywe opinie w sieci. UOKiK mówi: Stop!

Kary podobnie jak w ostatnim przypadku firm Opinie.pro i SN Marketing są relatywnie niskie, ale dobrą wiadomością jest fakt, iż jednocześnie firmy, które ukarane zostały teraz: SeoSem24 – pozycjonowanie stron www, tworzenie stron www, agencja reklamowa – Łukasz Wudyka w Krakowie oraz Best-Review Krzysztof Michalski w Lesznie, zaprzestały już świadczenia usługa zamieszczania nieprawdziwych recenzji.

Fałszywe opinie i recenzje publikowane były w takich serwisach jak:

Google Maps,

Tripadvsor,

Dobry Mechanik,

Ceneo.pl,

Znany Lekarz,

Wakacje.pl.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Recenzje publikowane przez ukaranych przedsiębiorców pozorowały opinie rzeczywistych klientów. Wprowadzały w błąd, ponieważ sztucznie podwyższały renomę sprzedawcy czy jakość produktu lub usługi. Tymczasem, renoma i prestiż przedsiębiorców powinny opierać się na prawdziwych informacjach i kształtować w ramach uczciwej gry rynkowej. Na procederze publikowania fałszywych opinii tracą zarówno konsumenci, jak i uczciwi przedsiębiorcy, którzy w sposób zgodny z prawem zbierają komentarze o swoich produktach.

UOKiK w wyniku swojego postępowania ustalił, iż firmy te naruszały zbiorowe interesów konsumentów i nałożył na nie kary finansowe w wysokości:

Best–Review - 35 tys. zł

SeoSem24 - 50 tys. zł

Decyzje nie są prawomocne, przysługuje tu jeszcze prawo do odwołania do sądu, jednak zważywszy na to, iż na stronie SeoSem24 opublikowana została już decyzja UOKiK, można przypuszczać, iż przynajmniej ta firma nie skorzysta z tego prawa.

UOKiK poinformował jednocześnie, iż nadal prowadzi podobne postępowanie względem firm: Mastermarketing A&K LTD w Londynie i Tomasz Ciuła Project Management w Nowym Sączu, między innymi za publikowanie nieprawdziwych opinii o produktach i usługach. Z kolei w przypadku firmy Energia dla Przyszłości w Warszawie, urząd sprawdza zasady konkursu tego podmiotu, w którym to udział mogły wziąć osoby, po wystawieniu wysokiej oceny temu przedsiębiorcy w mediach społecznościowych.

