UOKiK nałożył 150 mln zł kary na Iveco Poland za utworzenie kartelu!

Tak duże kary wynikają ze skali naruszeń, stwierdzonych w związku z zawiązaniem swoistego kartelu na rynku sprzedaży samochodów ciężarowych oraz czasu jego trwania - niemal 10 lat.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Niedozwolone porozumienia przedsiębiorców zawsze oznaczają straty dla odbiorców ich produktów lub usług, w tym konsumentów. Podział rynku oznacza, że kupujący nie mogą skorzystać z konkurencyjnej oferty innych podmiotów. Z kolei zmowy cenowe to brak możliwości zakupu produktów taniej niż po z góry ustalonych cenach. Tak było w przypadku zmowy na rynku samochodów ciężarowych.

Na czym to porozumienie miało polegać? Otóż w czerwcu 2009 roku utworzono kartel pomiędzy Iveco Poland i dystrybutorami importowanych samochodów ciężarowych, dzieląc między siebie rynek ich sprzedaży - zmowa ta trwała aż do maja 2019 roku.

Przekładając to na prosty język, miała tu miejsce tzw. „rejonizacja”, w ramach której dany dystrybutor lokalny miał pierwszeństwo obsługi klientów chcących kupić pojazdy, ze swojego, przydzielonego wcześniej rejonu. W przypadku, gdy zgłaszał się klient z rejonu przypisanego innemu dystrybutorowi, kierowany był on do niego, ewentualnie proponowana mu była zaporowa cena zakupu.

Nad wszystkim czuwała spółka Iveco Poland, która to różnymi środkami,- głównie stosowaniem rabatów i bonusów (lub ich odbieraniem), wywierała naciski na dystrybutorów, skłaniając ich do rezygnacji ze sprzedaży pojazdów klientom z nie swoich rejonów.

Prezes UOKiK nałożył kary za udział w tym porozumieniu na Iveco Poland i 10 dystrybutorów oraz na 10 menadżerów - czterem z nich obniżono kary z uwagi na skorzystanie przez nich z programu łagodzenia kar (dostarczyli istotne dowody na istnienie zmowy).

Kary nałożone na przedsiębiorców:

Iveco Poland - 155 561 291,58 zł

Uni-Truck - 46 811 461,41 zł

CTC - 13 785 927,31 zł

Siltruck - 5 971 959,54 zł

PUH Exmot- 5 328 604,34 zł

DBK - 4 531 844,71 zł

On Road Truck Services - 3 705 986,73 zł

ADF Auto - 1 126 634,02 zł

STC - 758 933,97 zł

Trans-Poz w upadłości - 605 383,81 zł

Truck Nord Center - 410 916,33 zł

Kary nałożone na menadżerów:

Daniel Wolszczak (Iveco Poland) - 490 000 zł

Krzysztof Biesek (PUH Exmot) - 360 000 zł

Marian Czapka (Siltruck) - 315 000 zł

Andrzej Korcik (Uni-Truck) - 315 000 zł

Tomasz Urbanowicz (CTC) - 280 000 zł

Dariusz Mazanek (Uni-Truck) - 280 000 zł

Ireneusz Sobieski (DBK) - 183 750 zł

Michał Stankowiak (Uni-Truck)- 112 000 zł

Daniel Kubieniec (CTC) - 98 000 zł

Jacek Chodasewicz (CTC) - 77 000 zł

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.