Sam Netflix dostarcza setek nowych produkcji w ciągu roku i nadążenie (nie tylko oglądanie części z nich, ale samo bycie na bieżąco z tym, co nadchodzi) bywa wyzwaniem, a przecież usług VOD jest już bez liku. Namnożyło się ich na naszym własnym podwórku, zaś za wielką wodą sytuację można chyba określić klęską urodzaju. Lista platform VOD non stop się wydłuża, a z każdą z nich pojawiają się kolejne nowe produkcje, którymi jesteśmy kuszeni.

10 ciekawostek o Netflix, o których nie mieliście pojęcia

Wielokrotnie przekonaliśmy się, że to oryginalne treści stanowią o sile danej platformy. Nawet jeśli nie sprawiają, że dana marka przebija się do świadomości widza, to i tak przyciąga go jak magnes do usługi i zachęca do wykupienia subskrypcji. Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video i Apple TV+ nie posiadają darmowej oferty (uzupełnianej reklamami), a czasami bezpłatny okres próbny jest wyłączany przy okazji ważnej premiery, by nie dochodziło do nadużyć. Wyłączanie aktywnej subskrypcji nie leży w naturze wielu klientów, którzy często nie robią tego na czas i przez kolejny miesiąc starają się wykorzystać opłacony okres. Sam kilkukrotnie się na tym złapałem, mimo że staram się umiejętnie żonglować dostępem do tego rodzaju usług.

Ile usług VOD jednocześnie opłacacie?