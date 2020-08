The Umbrella Academy to w tej chwili jeden z najlepszych seriali Netflix. Recenzja drugiego sezonu

Z filmami i serialami (w szczególności tymi drugimi) o bohaterach z mocami mam często ten problem, że wydają się aż nadto przerysowane – staram się to zrozumieć, ale nie zawsze taki komiksowy zabieg sprawdza się na ekranie. Między innymi dlatego tak przypadł mi do gustu serial The Boys. The Umbrella Academy robi to inaczej, ale w podobnym, często bardzo realnym stylu. Potrafi jednocześnie pokazać specyficzny, mroczny klimat nie idąc aż tak bardzo w supermoce, ale pokazując typowo ludzkie cechy osób obdarzonych dodatkowymi zdolnościami. Zagląda w ich głowy, charaktery, szuka emocji osadzając je w ludzkich realiach. Dzięki temu bohaterowie nie są płascy, ale wielowymiarowi co bez wątpienia jest ogromnym plusem drugiego sezonu serialu. Wiem, że w kontekście tej grupy brzmi to dziwnie, ale jestem więcej niż pewien, że będziecie mieć podobne odczucia.