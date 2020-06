Niestety do masowej produkcji droga jest jeszcze daleka. Ministerstwo Aktywów Państwowych, któremu podlega spółka ElectroMobility Poland szacuje, że fabryka powinna zacząć masową produkcję pod koniec 2023 roku. Pod warunkiem, że nie będzie dalszych opóźnień i zapewnione zostanie finansowanie na poziomie 4-5 mld PLN. To sporo, wcześniej mowa była o koszcie budowy fabryki na poziomie 2 mld PLN. To wszystko może sprawić, że cały projekt jeszcze bardziej przesunie się w czasie.

Jeszcze w zeszłym roku pisałem, że EMP jest blisko wyboru lokalizacji dla fabryki, ale do dzisiaj nie wiemy gdzie zostanie wybudowana. To oznacza, że 2023 rok staje się coraz mniej realny, tym bardziej, że na rynku tylko przybywa konkurencji. Nie ma też żadnych przecieków ani informacji jaki napęd miałby wykorzystywać polski projekt, jaką pojemność będą miały baterie i jak ma wyglądać ten rewolucyjny projekt finansowania zakupu. Pozostaje mieć nadzieje, że pod koniec lipca poznamy więcej szczegółów.

źródło: Samar