EA FC 25 już za rogiem. 20 września ruszają serwery dla twórców i graczy, którzy zakupili edycję Ultimate, a tydzień później grę zaczną odkrywać pozostałe osoby – choć tak na dobrą sprawę to o zawartości FC 25 wiemy już wszystko od dawna (więcej w tym wpisie). Dopiero wczoraj dowiedzieliśmy się jednak, że w grze usłyszmy polskiego artystę, który jeszcze niedawno nie schodził z języków Polaków za sprawą numeru Patointeligencja.

Mata kawałkiem Lloret de Mar debiutuje w FC 25

Dziś o Macie nie mówi się tak wiele jak jeszcze 4 lata temu, ale bez wątpienia jest to jeden z najpopularniejszych muzyków młodego pokolenia. Artysta miał już okazje współpracować między innymi z McDonalds przy okazji wypuszczenia na rynek jego własnego zestawu, a teraz pojawi się w największej grze piłkarskiej na rynku – no dobra, może nie on sam, ale za to jego piosenka.

Mata kawałkiem Lloret de Mar debiutuje w FC 25, będąc tym samym pierwszym polskim artystom, którego twórczość została uhonorowana miejscem w oficjalnej playliście futbolowej gry od EA Sports. Michał Matczak pojawia się więc obok takich gwiazd jak Billie Eilish, czy ASAP Rocky, a z okazji nadchodzącej premiery gry wypuścił nawet specjalny teledysk, w którym piłkarskich motywów nie brakuje. Gościnnie pojawił się tam były bramkarz polskiej kadry, Wojciech Szczęsny, a także popularny streamer, PLDK, od lat tworzący content na podstawie dawnej FIFY, a obecnie serii EA FC.

Pełną listę kawałków, które pojawią się w FC 25, znajdziecie tutaj.

Źródło obrazka wyróżniającego: Instagram, Mata