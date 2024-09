Steam to zdecydowanie najpopularniejsza platforma do sprzedaży gier na świecie, z około 123 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie (dane Backlinko). Choć konkurencja, taka jak Epic Games Store czy GOG, pozostaje w tyle, obie platformy mają na tyle bogatą ofertę i bazę użytkowników, że nie powinny się obawiać o swoją pozycję.

Epic Games Store wyróżnia się jedną kluczową przewagą – każdego tygodnia oferuje gry za darmo. To zazwyczaj produkcje od mniejszych studiów, często twórców indie. Nie brakuje jednak wielu tytułów AAA, które jeszcze niedawno kosztować mogły ponad 300 zł. Na przestrzeni ostatnich lat Epic Games pozwolił zbudować bibliotekę gier, które można przejść, nie wydając ani grosza. A do tego wiele bonusów do takich gier jak Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships oraz EVE Online. W zeszłym tygodniu za darmo można było odebrać Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. A co możecie dodać do swojej biblioteki w tym tygodniu?

Epic Games rozdaje gry – co tym razem możecie zdobyć za darmo?

Obecnie, za darmo na Epic Games Store możecie przypisać do swoich kont dwie gry, które docenią fani różnych gatunków. Premierowe Rugrats: Adventures in Gameland to powrót do świata znanych postaci z kreskówki "Rugrats", która w Polsce znana była pod tytułem "Pełzaki". Kiedy Tommy, Chuckie, Phil i Lil widzą reklamę nowej gry wideo Reptar, udają, że biorą udział we własnej grze wideo! Przełączaj się między piękną grafiką 8-bitową a grafiką HD, wybierz swoje ulubione dziecko i graj solo lub w trybie współpracy w platformówce w stylu neo-retro. Super Crazy Rhythm Castle! to szalona, rytmiczna przygoda oferująca rozgrywkę w kooperacji z innymi graczami. Współpracuj i myśl nieszablonowo, pilnując przy tym jak najdłuższych kombinacji. Solo czy z zespołem do trzech znajomych.

Zainteresowani? Powyższe gry są dostępne za darmo do 19 września – gdy je dodacie do swojego konta, zostaną z wami na zawsze. A już pod koniec tego tygodnia za darmo pojawią się TOEM oraz The Last Stand: Aftermath.