Sony zaczyna przypominać sobie o użytkownikach komputerów osobistych. Ich gry najczęściej pojawiają się najpierw na PlayStation, a dopiero po roku, czy nawet dwóch na PC. W ten sposób z jednej strony motywują graczy do zakupu swojej konsoli, a z drugiej tracą klientów w postaci zatwardziałych pecetowców, którzy niekoniecznie chcą kupować dwuletnią grę za pełną cenę.

W przypadku Until Dawn Sony Interactive Entertainment przyjęło nieco inną strategię. Mianowicie poczekali niemal dekadę, stworzyli remake i dopiero teraz gra ukaże się w wersji na komputery osobiste.

Until Dawn na PC będzie wyglądać obłędnie

Until Dawn ukazało się w 2015 roku na konsolę PlayStation 4. Gra opowiada historię paczki studentów, którzy w ramach zimowych ferii postanowili odwiedzić dom w górach jednego z nich. Nie jest to ich pierwsza wyprawa tam, jednak po raz pierwszy doświadczą tam prawdziwie traumatycznych doświadczeń. Gdyby ten pomysł przenieść na ekran kinowy, uznalibyśmy go za sztampowy, jednak w świecie gier wideo było to sporym powiewem świeżości.

Gra zmierza teraz na konsolę PS5 i komputery osobiste. Premiera remake'u odbędzie się 4 października i już teraz wiemy, czego możemy się spodziewać pod względem graficznym. Grę będzie można odpalić w trybie 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. By jeszcze dodatkowo podbić doświadczenia wizualne, Ballistic Moon, studio odpowiedzialne za Until Dawn, potwierdziło obecność takich funkcji jak ray-traced shadows, Ambient Occlusion oraz DLSS 3 i FSR 3. Wykorzystanie tych wszystkich opcji będzie wymagało nie lada sprzętu. Warto zatem przyjrzeć się oficjalnym wymaganiom.

Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10, 11

Windows 10, 11 Procesor: Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500x (or similar processor with AVX support)

Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500x (or similar processor with AVX support) Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 470 (or equivalent card with minimum 6GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 470 (or equivalent card with minimum 6GB VRAM) Miejsce na dysku: 70 GB dostępnej przestrzeni

70 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: Storage 70 GB on SSD

Zalecane:

System operacyjny: Windows 10, 11

Windows 10, 11 Procesor: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT Miejsce na dysku: 70 GB dostępnej przestrzeni

Jeżeli chcielibyśmy odpalić grę na Ultra:

System operacyjny: Windows 10, 11

Windows 10, 11 Procesor: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 5800X3D

Karta Graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, AMD Radeon RX 6900 XT

Pamięć: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 70GB

Grafika: Sony