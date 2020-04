Stan epidemii w Polsce daje się we znaki wszystkim — zwykłym obywatelom, jak i przedsiębiorcom, którym z każdym kolejnym tygodniem obostrzeń jest coraz częściej. Rząd co jakiś czas przedstawia pomysły pomocy walki z kryzysem gospodarczym przygotowując kolejne zmiany w tak zwanej tarczy antykryzysowej. Takim wsparciem ma być objęty teraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nie da się ukryć, że ucierpiała też branża filmowa i telewizyjna, która ze względu na trwającą epidemię musiała podjąć odpowiednie kroki i zrezygnować lub wstrzymać prace nad swoimi produkcjami. Zamknięte kina, teatry, w telewizji często emitowane są powtórki — zabić nudę pomagają serwisy VOD, choć dla niektórych to nie wystarcza. I to właśnie serwisy streamingowe mają pomóc przetrwać branży.

Jak informuje serwis Money.pl, Polski Instytut Sztuki Filmowej ma otrzymać od serwisów streamingowych działających w Polsce sporą sumę pieniędzy. Rządowy projekt kolejnej odsłony tak zwanej tarczy antykryzysowej zakłada, że spółki oferujące w naszym kraju dostęp do filmów, seriali, programów telewizyjnych, czy dokumentów, wpłacą na konta PISF 1,5% przychodu ze swoich platform.

Takie założenia pojawiły się w zapisach dotyczących nowej tarczy, nad którymi w najbliższym czasie pochylać się będą posłowie i senatorowie. Zmiany zakładają, że wpłaty na rzecz Polski Instytut Sztuki Filmowej mają dokonywać podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie — mowa tu między innymi o Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, Ipla (Polsat), czy Player.pl (TVN). Przewidywania osób pracujących nad projektem zakładają że do PISF trafi ponad 15 mln złotych w 2020 r. i 20 mln zł w latach kolejnych.

Skąd takie szacunki? Rząd, przy projekcie tarczy 3.0, oparł się na danych Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego. Wynika z nich, że najwięcej do kasy Instytutu dorzuci Netflix. Amerykańska spółka zanotowała przychody w wysokości 429 312 400 złotych. 1,5 proc. z tego to ok. 6,44 mln. Nieco ponad 4 mln wpłaci Polsat. Natomiast TVN – ok. 1,53 mln.