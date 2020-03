To zaledwie dwa tygodnie, a ja już tęsknię za kinami. Tak, mam dosyć VOD i własnego telewizora

Z ratunkiem przychodzą więc platformy online, które są jedynym sposobem na dotarcie do przebywających przez cały czas w domu widzów. Co prawda zagraniczne tytuły tak licznie nie są w Polsce oferowane na VOD (doczekaliśmy się wcześniejszej premiery „Bloodshota” z Vinem Dieselem), ale lokalne produkcje („Sala samobójców. Hejter”, „W lesie nie zaśnie dziś nikt”, „Pan T.”) szturmem podbijają polskie platformy VOD, gdzie w różnych cenach można te filmy wypożyczyć do obejrzenia w domu.

Uwielbiam VOD. Ale tęsknię za kinem

Do kina wybieram się dość często z powodu obowiązków, by obejrzeć i zrecenzować nowy film, ale niemal równie często staram się obejrzeć na dużym ekranie film po prostu dla relaksu.

Jestem ogromnym fanem serwisów VOD. Tych, które produkują własne seriale i filmy, by później udostępnić je w mgnieniu oka milionom widzów na całym świecie, a także tych, które zajmują się przede wszystkim (re)dystrybucją dostępnych już treści. Różnorodność ofert i cen pozwala dobrać coś dla siebie, a wybór ten jest dzisiaj tak szeroki, że spędzenie przed ekranem kilkudziesięciu minut, zanim podejmie się decyzję co do tytułu, nie jest wcale niczym rzadkim.

Z drugiej zaś strony uwielbiam kina. To normalne, że właśnie z nimi kojarzą nam się wszelkie nowości filmowe, ale nie tylko o dostępność najnowszych produkcji mi chodzi. To także sam fakt wybrania się na film, zakupu/odbioru biletu, znalezienia się w sali i doświadczenia tytułu w warunkach, które trudno odtworzyć w domu.