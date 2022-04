Masowe groby i rzeź w Buczy na półkach Auchan. Polski aktywista bojkotuje francuski hipermarket

Informowaliśmy niedawno o instalacji artystycznej polskiego aktywisty – Bartosza Kiełbowicza – bojkotującej prorosyjską postawę Leroy Merlin. Na produktach francuskiej sieci marketów budowlanych zawisły metki z prowokacyjnymi hasłami pokroju: „Leroy Merlin wspiera rosyjską inwazję na Ukrainie” czy „Kupując ten produkt finansujesz ludobójstwo w Ukrainie”. Autor udostępnił metki do samodzielnego wydruku a internauci szybko podchwycili pomysł. Kampania odbiła się głośnym echem w sieci, skłaniając do dyskusji nad postawą firmy. Leroy Merlin utonęło w morzu krytyki, dlatego Bartosz wycelował działa w kolejną francuską markę, która wciąż nie wycofała swoich usług z Rosji.

Trup nadziewany kulą

W komentarzu udzielonym redakcji Antyweb autor instalacji zapowiedział, że nie ma zamiaru poprzestać na Leroy Merlin. Urzeczywistnienia tych słów nie musieliśmy długo wyczekiwać. Na sklepowych półkach hipermarketów Auchan pojawiły się mocne hasła nawiązujące między innymi do ludobójstwa w Buczy. Aktywista ponownie zwraca uwagę na finansowanie rosyjskich interesów przez zakupy we francuskim markecie spożywczym. Tym razem przekaz wydaje się jednak bardziej brutalny.

Bojkot firmy nie ogranicza się jedynie do działania Bartłomieja. W wielu polskich marketach sieci Auchan pojawiły się grupy aktywistów z transparentami nawołującymi do zrezygnowania z zakupów we francuskich sklepach. W sieci ponownie pojawiły się materiały do druku, którymi warszawski aktywista zachęca do wzięcia udziału w akcji. Pod postem na Facebooku promującym instalacje pojawiło się wiele komentarzy pochwalających działania, widać zatem, że kampania znów realizuje wyznaczone cele.

Efekty nacisku na Auchan są już widoczne. Na oficjalnym facebookowym profilu Auchan dla ukraińskich odbiorców zamieszczono notkę, informującą o wstrzymaniu inwestycji i dostaw do Rosji. Jest to zaledwie pierwszy krok, jednak wszystko wskazuje na to, że włodarze Auchan coraz mocniej uginają się pod naporem opinii publicznej.

Stock image from Depositphotos