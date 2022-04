Leroy Merlin Polska kasuje profil “Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin"

Leroy Merlin walczy ze swoimi krytykami, nie tędy droga

Leroy Merlin zdaje się być bardzo odporne na krytykę swoich poczynań i decyzji o pozostaniu na Rosyjskim rynku, podczas gdzie lwia część pozostałych europejskich firm postanowiła przynajmniej czasowo zawiesić działalność na tamtejszym rynku. Włodarze firmy nie widzą nic złego w swoim postępowaniu, a skupiają się bardziej na uciszaniu osób, które raczą krytykować takie zachowanie i organizować protesty pod sklepami. To właśnie dzisiaj dotknęło profil "Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin" na Facebooku, który został skasowany na prośbę spółki Leroy Merlin Polska. Oficjalnie za wykorzystanie loga i nazwy firmy. Oczywiście z punktu widzenia prawa to uzasadniona reakcja, ale podgrzewanie w ten sposób atmosfery z pewnością nie przysłuży się samej spółce. Wydaje mi się, że w tym przypadku slogan "nieważne jak, ważne, że się mówi" zrobi więcej złego niż dobrego.

Co więcej jak przypomina Dominik Gąsiorowski z "Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin", nie jest to pierwsza tego typu "akcja" firmy wymierzona w krytyków jej postępowania. Wcześniej również było głośno między innymi o tym jak ukraiński oddział firmy opublikował apel o wycofanie się Leroy Merlin z Rosji, a centrala firmy włamała się na facebookowe konta własnego oddziału i je skasowała. Tu można znaleźć tłumaczenie tego artykułu jak i linki do samego źródła. Według informacji z tego samego artykułu “Forbes”, a również z posta w serwisie Linkedin opublikowanego przez szefową działu HR w Leroy Merlin Ukraina Liudmyłę Dziubę, po tym jak pracownicy Leroy Merlin Ukraina apelowali w firmowym intranecie o wycofanie się firmy z Rosji, firma zablokowała dostęp do systemów wewnętrznej komunikacji wszystkim 800 pracownikom w Ukrainie. Naraziło ich to na niebezpieczeństwo, bo używali tych kont do ewakuacji.

„Wszyscy pracownicy Leroy Merlin Ukraina stracili ze sobą kontakt. W czasie, gdy wielu naszych pracowników jest w niebezpieczeństwie, w okupowanych, zbombardowanych rejonach pod gruzami. Jesteśmy po prostu załamani takimi działaniami Grupy [Leroy Merlin]” - napisała w swoim poście pani Dziuba.

Dominik Gąsiorowski zwraca również uwagę, że po wielu tygodniach ciszy Leroy Merlin Polska przerywa milczenie w mediach społecznościowych i rozpoczyna ofensywę PR-ową. W tym samym czasie wysyła do Facebooka żądanie skasowania krytycznych wobec siebie stron. W ten sposób runęła narracja, którą próbuje budować polski oddział firmy, według której nie ma on nic wspólnego z szaleńczymi działaniami własnej francuskiej centrali, która jak pisaliśmy w piątek, zablokowała dostęp do swojej głównej strony w domenie .fr między innymi z Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z łagodzeniem powstałego konfliktu, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie informacje na temat tego jak Rosjanie potraktowali cywilów w ukraińskim mieście Bucza.