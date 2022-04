Leroy Merlin tłumaczy się nam z niedostępności strony - cyberataki!

Właśnie dostaliśmy informacje od działu prasowego Leroy Merlin tłumaczącą niedostępność ich francuskiej strony (centralnej) dla Polaków. Chodzi uwaga uwaga o bezpieczeństwo. Ponoć stosują takie praktyki w przypadku wzmożonych ataków. Czy jest refleksja skąd się te ataki biorą? No oczywiście, że nie ma.

Przyznam, że te firma robi się dla mnie z dnia na dzień coraz bardziej obrzydliwa. No ale zacytuję wam wyjaśnienia skoro je przesłali.

Na podstawie wyjaśnień uzyskanych z francuskiej centrali informujemy, że czasowy brak dostępu do strony Leroy Merlin dotyczy nie tylko Polski, ale większości krajów świata, poza nielicznymi - takimi jak Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja. Wynika on z uniwersalnych procedur cyberbezpieczeństwa stosowanych standardowo w przypadku konieczności zabezpieczania serwisów www wobec wyjątkowo wzmożonej aktywności zautomatyzowanych prób wejścia na stronę. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Francji, że dostęp do tej strony z krajów takich jak Polska, Czechy, Litwa i inne, jest obecnie przywracany. Wszystkich zainteresowanych naszą firmą w Polsce zapraszamy na stronę www.leroymerlin.pl .

Już nie mogę się doczekać kiedy będę mógł ponownie wejść na francuską stronę Leroy Merlin.

Przy okazji Pani rzecznik napisała, że w przypadku pytań jest do dyspozycji. Zapytałem się więc czy nie wstydzi się pracować dla tej firmy. Wiem, że to małostkowe, ale nie mogłem się powstrzymać patrząc na to jak dzielnie wspierają rynek rosyjski.