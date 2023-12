Polsat Box Go z nowym kanałem dla pasjonatów sportu!

Sporty motorowe cieszą się ogromną popularnością, a w Polsce coraz częściej widzowie mają szansę śledzić najważniejsze transmisje na żywo, między innymi z kluczowych serii rajdowych WRC. Co ciekawe, przez pewien czas Motowizja będzie dostępna dla wszystkich widzów w "otwartym oknie", co oznacza, że każdy będzie mógł oglądać go bez dodatkowych opłat. Taka możliwość będzie dostępna do 7 stycznia 2024, więc przed pasjonatami motorsportu ponad miesiąc darmowego dostępu.

Motowizja na Polsat Box i Polsat Box Go

Kanał Motowizji jest dostępny w Polsat Box w ramach pakietu L, który obejmuje użytkowników telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV. Abonenci telewizji internetowej z dekoderem otrzymują dostęp do kanału wraz z pakietem Bogatym. Numer kanału na dekoderze to 308.

W przypadku Polsat Box Go, nowy kanał Motowizji jest dostępny w pakiecie Sport, który łącznie oferuje 22 najbardziej popularne stacje sportowe. Dodatkowo, oferta pakietu została poszerzona o kilkadziesiąt tytułów dostępnych w formule VOD, takich jak WRC 2023, Zientarowe Motolove, Motojazda – Garaż Motowizji, Kultowe rajdowe, Motoikony.

Co można oglądać na kanale Motowizja?

Motowizja prezentuje różnorodne i fascynujące polskie programy, dostosowane zarówno do miłośników czterech kółek (np. Motojazda) jak i dwóch kółek (Motoślad). Oprócz tego, kanał dostarcza ogromne sportowe emocje, oferując unikalne transmisje z wyścigów serii NSCAR Sprint Cup, DTM oraz ADAC GT Masters.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, kanał Motowizja to świetna propozycja dla wszystkich entuzjastów motoryzacji, gdyż oferuje prezentując ponad 10 polskich produkcji oraz ponad 30 starannie wybranych formatów z Europy i Ameryki. To stacja, która nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę zapewnia pełen wgląd w świat motoryzacji - programy emitowane na kanale ukazują nie tylko aspekty technologiczne, ekologiczne oraz najnowsze trendy w motoryzacji, ale także niezapomniane spotkania z legendarnymi postaciami i klasykami tej dziedziny.

Gdzie mogę oglądać Polsat Box Go?

Polsat Box Go jest dostępny na różnych urządzeniach, takich jak przeglądarki internetowe na komputerach (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge), urządzenia mobilne z systemami Android, iOS, Harmony OS oraz na urządzeniach typu Connected TV, w tym Smart TV z systemami Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV (2017-2021), LG Smart TV (2018-2021), dekoderach Polsat Box (EVOBOX PVR, EVOBOX HD, EVOBOX Lite, EVOBOX IP, EVOBOX STREAM, Polsat Box 4K). Tryb Statystyk przy transmisjach Ligi Mistrzów UEFA dostępny jest m.in. na aplikacji na urządzeniach mobilnych z Androidem 9 lub nowszym oraz na stronie polsatboxgo.pl w przeglądarkach Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge.

Warto przypomnieć, że platforma Polsat Box Go, gdzie dostępny jest pakiet Sport, oferuje użytkownikom kilka specjalnych funkcji, które umożliwiają na bardzo wygodny dostęp do treści. Jedną z nich jest rozwiązanie "follow me content", które umożliwia kontynuowanie seansu od miejsca, w którym skończyliśmy oglądać dany tytuł poprzednim razem, niezależnie od urządzenia. Na platformach mobilnych na smartfonach i tabletach wspierany jest tryb offline pozwalający na pobieranie treści do pamięci urządzenia i oglądanie ich bez dostępu do Sieci. Timeshift i startover odpowiednio cofają i przewijają oglądany materiał.

Sport na Polsat Box Go

Oprócz sportów motorowych na Motowizji, pakiet Polsat Box Go Sport otwiera szeroki dostęp do kluczowych stacji sportowych oraz istotnych wydarzeń. Zawiera kanały Polsat Sport Premium (Liga Mistrzów UEFA), Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, ORLEN Basket Liga, UFC, FEN), Eleven Sports (Serie A, LaLiga, Ligue 1, Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (tenis, Igrzyska Olimpijskie, kolarstwo, piłka ręczna, sporty zimowe), oraz wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo.