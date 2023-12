Filmy i seriale na zimowe wieczory. Co warto obejrzeć?

Wczesne zachody słońca i nieprzyjemna pogoda to idealne wymówki, by obejrzeć dobre filmy i seriale w domowym zaciszu. Oto kilka naszych propozycji, wśród których znajdziecie produkcje dla całej rodziny, a także inne tytuły dla szukających mocnych wrażeń.

Wszystkie poniższe pozycje znajdziecie na Polsat Box Go w ramach subskrypcji, co oznacza, że bez żadnych dodatkowych opłat można wybierać pomiędzy tysiącami tytułów, z którymi spędzicie czas. Wybrane przez nas filmy i seriale są sprawdzone i umilą każde popołudnie i wieczór, jeśli planujecie je spędzić z bliskimi przeżywając świetny przygody albo potrzebujecie dawki emocji podczas mocniejszego seansu.

Seriale na Polsat Box Go

Krew

Zacznijmy od serialu, który debiutował niedawno, czyli „Krew”, który jest produkcją kryminalną w skandynawskim stylu. Opowiada o córce zmarłej Marii Gajewskiej, znanej dziennikarki śledczej. Laura wraca do rodzinnego miasta, aby dowiedzieć się prawdy o śmierci matki i odkrywa rodzinne tajemnice, sekrety i zbrodnie. To opowieść pełna napięcia, zwrotów akcji i skrajnych emocji. Obsada serialu „Krew” robi wrażenie i stanowi mocny punkt całej produkcji. W rolach głównych występują: Agnieszka Grochowska (Laura), Piotr Fronczewski (Wojciech Gajewski), Marek Bukowski (Paweł Gajewski), Katarzyna Herman (Ewa Gajewska), Maciej Stuhr (Krzysztof Gajewski), Marta Nieradkiewicz (Magda Gajewska), Dawid Ogrodnik (Tomek Gajewski) i wyśmienity Andrzej Seweryn (Janusz Gajewski).

Sortownia

Z zupełnie innej strony możemy poznać działalność szpitalnego SOR-u w serialu „Sortownia”. Fabuła skupia się na lekarzu, Jacku Wolińskim, pracującym na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali. Jacek nie tylko ratuje ludzkie życie, ale także wymierza sprawiedliwość tym, którzy według niego na nią nie zasługują. Jego działania prowadzą do serii tajemniczych zgonów na oddziale i budzą podejrzenia policji. Jacek stopniowo pogrąża się w mrok swojej przeszłości, stając się wręcz panem życia i śmierci. Realistyczny obraz pracy wytrwałych pracowników SOR-u zmagających się ze zmorami i wymaganiami codziennej walki o życie pacjentów dopełnia całą historię. W obsadzie znaleźli się Andrzej Chyra, Natalia Jędruś, Olga Goldys, Jaśmina Polak i Marcin Czarnik.

Ślad

Wśród seriali równie ciekawą propozycją może być „Ślad”, którego fabułę tworzą między innymi: Anita Jancia, Mariusz Jakus, Marta Jarczewska, Kamil Szeptycki i Michał Gadomski. „Ślad” przenosi widzów do Wrocławia, gdzie działa seryjny porywacz i zabójca dzieci, nazywany Organistą. Na miejscu przestępstw pracuje zespół ekspertów kryminalistycznych z Centralnego Wydziału Śledczego, którzy starają się odkryć tożsamość i motywy psychopaty. Chociaż niektóre ślady przestępstwa są łatwo dostrzegalne, czasem konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technik kryminalistycznych lub skorzystanie z doświadczenia wspomnianych specjalistów.

Filmy na Polsat Box Go

Gran Turismo

W jednym z hitów tego roku, pt. „Gran Turismo”, poznajemy nastoletniego gracza tej gry, którego postać wzorowana jest na profesjonalnym kierowcy. Jann Mardenborough zwycięża serię konkursów Nissana, co pozwala mu osiągnąć status prawdziwego profesjonalnego kierowcy wyścigowego. Zamienia więc fotel i wirtualną rozgrywkę na prawdziwe samochody i związane z nimi niebezpieczeństwo. Ekranizacja gry Gran Turismo stanowi przekonujący dowód na to, że filmowa adaptacja może dostarczyć satysfakcjonującej rozrywki nie tylko dla pasjonatów serii, ale również dla osób spoza kręgu fanów. Może też wciągnąć nowe osoby w zupełnie nowy świat i pasję. W obsadzie filmu oglądamy debiutującego w takim widowisku Archie Madekwego, a także Orlando Blooma, Davida Harboura, Geri Halliwell, Djimona Housou i Darrena Barneta.

Jeden gniewny człowiek

Jason Statham to prawdziwa marka, jeśli chodzi o kino akcji. Chyba każdy projekt z jego udziałem potrafi elektryzować i wzbudzać spore emocje u widzów, natomiast współpraca z Guy’em Ritchie’m przyniosła znakomite efekty w postaci „Jednego gniewnego człowieka”. Tajemniczy i milczący twardziel, w którego wciela się tutaj Statham, został zaangażowany do zadania mającego poprawić bezpieczeństwo transportu cennych ładunków. Dodatkowo skupia się na identyfikacji sprawców napadów. Wkrótce jednak dowiadujemy się, że głównym celem wyszkolonego specjalisty nie jest tylko wypełnienie zawodowych obowiązków, ale również zemsta wobec osób odpowiedzialnych za śmierć jedynego dziecka. Tempo, kadry, muzyka i zwroty akcji to największe atuty tego filmu, a przed kamerą znaleźli się także Scott Eastwood, Josh Hartnett, Holt McCallany, Post Malone, Darrell D'Silva oraz Niamh Algar.

Spider-Man: Uniwersum

Chyba nikt nie spodziewał się, że animacja o Człowieku Pająku zdoła wywołać takie emocje, ale „Spider-Man: Uniwersum” okazał się gigantycznym sukcesem. Jednak nie tylko zarobek w kinach był imponujący, bo przede wszystkim fabuła oraz technologia w jakiej wykonano ten projekt. „Spider-Man: Uniwersum” nie skupia się bowiem na Peterze Parkerze, którego większość osób kojarzy jako tytułowy superbohater, lecz Miles Moralesie – młodszego Spider-Mana z Brooklynu. Zostaje on przypadkowo wplątany w kryzys multiwersum, w którym spotyka inne przeróżne odmiany Spider-superbohaterów. Będzie musiał współpracować z nimi, aby pokonać złego Kingpina i uratować świat. Całość przygotowano bazując na komiksach, a niektóre sceny przenosząc wręcz do filmu w niezmienionej formie. Co więcej, nawet zmniejszona liczba klatek na sekundę, ma przypominać kartkowanie komiksu podczas seansu, do czego szybko się przyzwyczajamy i czerpiemy pełnymi garściami podczas seansu.

