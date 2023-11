Abonament i smartfon w prezencie w świątecznej ofercie Plusa

Okres przedświąteczny to jak co roku okazja do najlepszych ofert i promocji. Nie inaczej jest w tegorocznej ofercie świątecznej Plusa, w której możemy dostać dwa abonamenty w cenie jednego i drugi smartfon w prezencie. Świąteczna oferta Plusa to klasyczne 2w1.

Promocje łączą się ze sobą, co oznacza, że wykupując dla siebie abonament i smartfon, drugi abonament i drugi smartfon możemy sprezentować np. bliskiej osobie.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Zacznijmy od promocji ofertowej w dwóch odsłonach: dla nowych i obecnych klientów Plusa. Później dobierzemy do nich urządzenia.

Promocja świąteczna dla nowych klientów Plusa

W ramach świątecznej oferty dla nowych klientów Plusa dostaniemy dwa abonamenty w cenie jednego. Zawierają one nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz aż 240 GB transferu danych do podziału na dwa numery.



Koszt tego zestawu to 69 zł miesięcznie z rabatami przez cały rok obowiązywania umowy (co daje nam 34,50 zł i 120 GB transferu danych miesięcznie na każdy z numerów).

Promocja świąteczna dla obecnych klientów Plusa

Klienci, którzy kupią lub przedłużą umowę na:

abonament głosowy za minimum 39 zł miesięcznie,

abonament na internet za minimum 19 zł miesięcznie lub

abonament na telewizję Polsat Box za minimum 20 zł miesięcznie

mogą kupić dwa abonamenty w cenie jednego, za zaledwie 59 zł miesięcznie z rabatami przez rok, a potem cena wzrasta do 109 zł miesięcznie z rabatem.

Zawierają one nielimitowane rozmowy, nielimitowane SMS-y/MMS-y oraz 100 GB transferu danych do podziału (wychodzi po 50 GB za 29,50 zł na każdy z numerów). To taniej niż aktualne oferty na kartę i co ważne – cena ta nie zmienia się przez cały rok obowiązywania umowy.

Drugi smartfon w prezencie w promocji świątecznej Plusa

Mamy już dwa abonamenty w cenie jednego, czas dobrać do nich smartfony, z czego drugi dostaniemy w prezencie. Promocją tą objęte są zestawy trzech marek – motorola, Samsung i Xiaomi.

Smartfony motorola z moto e13 2/64GB w prezencie

Jeśli chodzi o smartfony motorola, mamy tu kilka zestawów do wyboru, w każdym z nich urządzenie moto e13 2/64GB dostaniemy w prezencie.



Dla przykładu, wybierając zestaw z motorola razr 40 8/256GB, na start zapłacimy za niego 299 zł i później w 12 ratach po 224,99 zł miesięcznie. Całkowity koszt zakupu zestawu to 2998,88 zł.

Lista pozostałych smartfonów motorola dostępnych w zestawie z moto e13 2/64GB w prezencie, przedstawia się następująco:

motorola moto g84 5G 12/256GB,

motorola edge 30 neo 5G 8/128GB,

motorola edge 40 8/256GB,

motorola edge 40 neo 5G 12/256GB,

motorola edge 40 Pro 12/256GB,

motorola razr 40 Ultra 8/256GB,

motorola ThinkPhone 5G 8/256GB,

Smartfony Samsunga z A14 4/64GB w prezencie

W przypadku smartfonów Samsunga, w zestawie dostajemy w prezencie model Samsung A14 4/64GB.



Tutaj również mamy do wyboru kilka zestawów. Jeśli wybierzemy płatność w 12 ratach, to miesięczna opłata za zestaw Samsung Galaxy S23 128GB + A14 4/64GB wyniesie 329,16 zł, z opłatą na start wynoszącą 448,99 zł. Razem po roku nasz koszt zamknie się w kwocie 4 398,91 zł za dwa smartfony.

Pozostałe smartfony dostępne w promocji świątecznej to:

Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB,

Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB,

Samsung Galaxy S22 5G 128GB lub 256GB,

Samsung Galaxy S23 128GB lub 256GB,

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB lub 512GB,

Samsung Galaxy S23+ 256GB lub 512GB,

Samsung Galaxy XCover 6 Pro 6/128GB,

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB lub 8/512GB,

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/512GB.

Smartfony Xiaomi z Redmi A2 2/32GB w prezencie

Ostatnia marka smartfonów w promocji świątecznej to Xiaomi, tutaj w prezencie otrzymujemy model Redmi A2 2/32GB.



W tym zestawie mamy dostępny smartfon Xiaomi 13T 5G 8/256GB, za który to w parze z Redmi A2 zapłacimy miesięcznie 216,67 zł i 299 zł na start. Razem przez rok całkowity koszt zakupu zestawu wyniesie 2 899,04 zł.

Z pozostałych modeli smartfonów Xiaomi w parze z Redmi A2 w prezencie, mamy:

Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB,

Xiaomi 13 5G 8/256GB,

Xiaomi 13 Lite 5G 8/256GB,

Xiaomi 13 Pro 5G 12/256GB,

Xiaomi 13T Pro 5G 12/512GB,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256GB,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB.

Prezenty dla całej rodziny na święta to oszczędności rzędu 150 zł miesięcznie

Jeśli potrzebujemy większej liczby numerów dla całej rodziny, również możemy wykupić je w rodzinnej promocji świątecznej za 29 zł miesięcznie z rabatami.



Dla przykładu w dwóch najtańszych, dostępnych w tej promocji, abonamentach z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych 50 GB i 120 GB za odpowiednio 59 zł i 69 zł miesięcznie, za każdy kolejny abonament zapłacimy tylko 29 złotych miesięcznie z rabatami. W maksymalnej opcji, czyli przy pięciu numerach możemy zaoszczędzić 150 zł miesięcznie dla przecenionego abonamentu 59 zł miesięcznie, a więc przez całą umowę na 2 lata, będzie to aż 3 600 zł.

Dodatkowo możemy też wybrać dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ w prezencie na cały pierwszy rok trwania umowy, po tym okresie standardowa opłata wyniesie 37,99 zł miesięcznie.

Mam firmę, też dostanę prezent na święta?

Plus nie zapomina też o firmach na święta i daje możliwość wyboru równie atrakcyjnych ofert jak te dla klientów indywidualnych. Klienci mogą się zdecydować na 2 abonamenty w cenie 1 jednego z opcją 60 GB lub 140 GB do wykorzystania przez dwa numery za kolejno 49 zł + VAT miesięcznie z rabatami z umową na rok i 59 zł + VAT miesięcznie z rabatami z umową na rok. Więcej szczegółów znajduje się na stronie operatora.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus.