Świąteczna oferta Plusa z dwoma abonamentami w cenie jednego

Tytułowe dwa abonamenty w cenie jednego, to znana już oferta Plusa sprzed kilku miesięcy w nowej odsłonie. Różni się ona przede wszystkim okresem zobowiązania, umowę w zbliżającej się promocji będziemy mogli podpisać tylko na rok.

Mamy tu dwie opcje. Pierwsza kosztuje tylko 59 zł miesięcznie, w ramach której dostajemy dwa abonamenty z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych do podziały na te dwa numery. Mogą z niej skorzystać obecni klienci Plusa, którzy mają już wykupiony inny abonament głosowy czy internetowy lub telewizję Polsat Box.

Z kolei z drugiej opcji mogą skorzystać nowi i obecni klienci, i kosztuje ona 69 zł miesięcznie za dwa nielimitowane w rozmowy i wiadomości abonamenty, z większym limitem transferu danych,- na poziomie 240 GB. To też dobra opcja na jedną kartę SIM do smartfona i routera WiFi, co daje nam taką swoistą ofertę hybrydową - głosową i internetową w jednym, za 69 zł miesięcznie.



young man using mobile with connect wifi on the screen. Man's hands using device at Home office. Blurred background

Co przy większej liczbie numerów (maksymalnie 5)? To już zależy od wybranego abonamentu (tym razem już w umowie na 2 lata):

w taryfie M za 59 zł miesięcznie, kolejne numery kosztują 29 zł miesięcznie

w taryfie L za 69 zł miesięcznie, kolejne numery kosztują 39 zł miesięcznie

w taryfie XL za 99 zł miesięcznie, kolejne numery kosztują 69 zł miesięcznie

W każdej z powyższych ofert możemy skorzystać z dodatkowej promocji na drugiego smartfona gratis, będą to między innymi takie zestawy:

motorola moto g84 5G 12/256GB w zestawie z moto e13 2/64GB,

Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB w zestawie z A14 4/64GB,

Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB w zestawie z Redmi A2 2/32GB.

Źródło: Plus.