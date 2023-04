O tym że w HBO szykują się duże zmiany mówiło się od dawna. Teraz mamy oficjalną zapowiedź — HBO Max znika z rynku. W jego miejsce pojawi się... platforma Max, która połączy katalogi HBO Max oraz Discovery Plus!

Max - oto nowe VOD, które zastąpi HBO Max oraz Discovery Plus. Ile kosztuje?

Max to nazwa nowej usługi streamingowej, która powstanie po połączeniu dwóch już istniejących platform: HBO Max i Discovery Plus. Usługa ma ruszyć na rynku amerykańskim 23 maja 2023 roku i jej cena będzie zaczynać się od 9,99 — za najdroższy pakiet klientom przyjdzie zapłacić zaś 19,99 dolarów. Plan najdroższy, Ultimate, będzie oferował jakość 4K HDR Dolby Atmos, możliwość pobierania 100 tytułów offline oraz opcję jednoczesnego oglądania na czterech urządzeniach. Plan Standard będzie kosztował 15,99 dolarów miesięcznie i umożliwi jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach oraz pobieranie 30 tytułów offline. Najtańszy, reklamowy plan oferować będzie jakość HD i dwie jednoczesne sesje oglądania.

Max ma zawierać szeroki wybór treści, łącząc w sobie katalogi dwóch ogromnych platform — wspomnianych HBO Max i Discovery Plus. Warner Bros. Discovery, właściciel Max, planuje wykorzystać popularne marki takie jak Superman, Batman, Wonder Woman, Gra o Tron, Władca Pierścieni, Ulica Sezamkowa, Looney Tunes czy... Harry Potter. A kiedy jesteśmy już przy Harrym Potterze — zapowiadając nową platformę VOD, firma oficjalnie ogłosiła także prace nad nową serialową adaptacją książek o przygodach młodego czarodzieja i jego ekipy.

Twórcy platformy już teraz podkręcają atmosferę i zapowiadają poprawę interfejsu Max z porównaniem do poprzedników. Jak? Między innymi poprzez dodanie nowego systemu nawigacji, personalizowanych rekomendacji oraz skrótu do zapisywania treści na później.

Max w Polsce. Kiedy VOD trafi i do nas?

Mimo że Max zapowiada się intrygująco — wszystkie dotychczasowe wieści dotyczą... premiery w Stanach Zjednoczonych. A co z Polską? Na oficjalnym polskim koncie twitterowym HBO Max pojawiła się informacja, że Max nad Wisłę dotrze, ale z delikatnym z opóźnieniem. Nowe VOD ma trafić na nasz rynek w 2024! Na więcej szczegółów jednak będziemy jeszcze musieli cierpliwie zaczekać.

Celem Warner Bros. Discovery jest zbudowanie platformy streamingowej, która oferuje wystarczającą różnorodność treści, aby pokonać konkurentów, takich jak Netflix i Disney Plus. Warner Bros. Discovery planuje osiągnąć 130 milionów subskrybentów na całym świecie do 2025 roku. Obecnie, HBO Max, Discovery Plus i Max mają łącznie około 96,1 miliona subskrybentów.