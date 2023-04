Nowy polski kryminał od Netliksa. To adaptacja popularnej książki

Jeśli Netflix czegoś nie wiedział przed wejściem do Polski, to mogła to być świadomość wartości lokalnych produkcji dla polskich widzów. Oni uwielbiają seriale i filmy w ojczystym języku, czego dowodem są nawet statystyki platform VOD na rynku, gdzie Player i TVP (w dużej mierze opierające swoją działalność na takich treściach) są naprawdę wysoko w rankingu. Od kilku lat Netflix regularnie produkuje polskiej filmy i seriale, uzupełniając ofertę tytułami na licencji - w ten sposób chce przekonać do siebie widzów znad Wisły.

Wśród ogłoszonych i omówionych nowości Netflix przed kilkoma tygodniami znalazły się "Znachor", "Pan Samochodzik i templariusze", "Freestyle" oraz "Dzień matki", a także wiele innych filmów i seriali, które trafią na platformę przed końcem roku. Być może jeszcze w 2023 doczekamy się też filmu "Kolory zła. Czerwień", który został dzisiaj ogłoszony oficjalnie.

Kolory zła. Czerwień - Netflix ogłasza filmową adaptację książki

"Kolory zła. Czerwień" to produkcja bazująca na książce autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Powieść kryminalna opowiada o nietypowej sprawie zabójstwa, które przypomina zbrodnię przed lat. W latach 90. doszło do podobnego morderstwa - po odkryciu ciała martwej dziewczyny okazało się, że było w wyjątkowym sposób okaleczone. Aktualne dochodzenie wykazuje wiele podobieństw pomiędzy obydwoma sprawami. Za produkcję filmu odpowiada Aurum Film, a reżyserem jest Adrian Panek ("Kruk", "Kod genetyczny", "Pułapka"). To on współnie z Łukaszem M. Maciejewskim przygotowali scenariusz.

Wszystkie tropy prowadzą do jednego z nadmorskich klubów, który okazuje się być związany ze sprawą morderstwa kobiety sprzed 15 lat. Z gromadzonych w trakcie śledztwa informacji i zatajonych przez lata dowodów powoli wyłania się mroczne oblicze przestępczego Trójmiasta. Odkrycia Bilskiego i Boguckiej zaczynają być bardzo nie na rękę lokalnej policji.

Obsada filmu Kolory zła. Czerwień

Wiemy, że w obsadzie filmu pojawią się Maja Ostaszewska i Jakub Gierszał. Ostaszewska zagra Helenę Bogucką - sędzię szukającej sprawiedliwości po stracie córki, a Gierszał wcieli się w prokuratora Leopolda Bilskiego. Nie wiemy, kto jeszcze wystąpi w filmie, ale niedługo powinniśmy poznać wszystkich członków obsady - zdjęcia właśnie się rozpoczęły w Sopocie. Jak informuje portal rozrywka.trojmiasto.pl, prace na planie potrwają w Trójmieście do końca kwietnia. Ekipa filmowa pracowała już m.in. w Orłowie, a teraz przeniosła się do Gdańska w okolice stoczni. - czytamy w dzisiejszym materiale.

Popularność książek spowodowała, że ich realizacja adaptacji jako film lub serial była kwestią czasu. Warto dodać, że w sumie w serii powstały trzy powieści: dwie pozostałe noszą podtytuły "Czerń" i "Biel", opowiadają o nieustępliwym prokuratorze, który trafia m. in. na Kaszuby. Aurum Film nabyło prawa do książki w 2022 roku. Studio posiada w swoim dorobku takie produkcje, jak "Ostatnia rodzina", "Boże ciało" czy serial "Król" realizowany dla CANAL+.

Kolory zła. Czerwień - film. Data premiery

Trudno jak na razie mówić o dacie premiery filmu, ponieważ prace z udziałem aktorów dopiero się rozpoczęły. Kalendarz premier na jesień i końcówkę roku jest dość pełen, jeśli chodzi o plany Netfliksa, ale platforma może spróbować wcisnąć tam jeszcze jedną nowość, która idealnie wpasuje się w jesienną, mroczną aurę. Jak na razie nie wspomina się o pokazach filmu w kinach i jest to dość mało prawdopodobne.