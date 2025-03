Polacy znów nabijani w butelkę. Chodzi o Netfliksa

Oszuści znów wzięli na celownik polskich abonentów Netfliksa. Otrzymują oni wiadomości o rzekomych blokadach kont prosząc o weryfikację. To prosta droga nie tylko do utraty dostępu do VOD, ale także niebezpieczeństwo utraty pieniędzy.

Jak informuje CERT Orange, czyli specjalistyczna jednostka w strukturach Orange Polska, odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników internetu, korzystających z sieci operatora, trwa kolejna akcja smishingowa, w której oszuści podszywają się pod najpopularniejszy w naszym kraju serwis VOD – Netflix. Cel jest jeden – wyłudzić od nas pieniądze. I to często niemałe, gdyż dając złodziejom dostęp do naszej karty płatniczej, otwieramy przed nimi możliwość wyczyszczenia konta. DO ZERA.

Uważaj na takie wiadomości od "Netfliksa". To oszuści!

To nie pierwsza taka akcja. Wystarczy przypomnieć nasz ostatni tekst, w którym przestrzegaliśmy przed podobnymi wiadomościami. Wtedy wiadomości o rzekomych blokadach kont przychodziły z francuskim numerów telefonów z kierunkowym (+33). Jak informował Patryk, wiadomość taka zawierała informację o rzekomym zawieszeniu konta użytkownika 27 lutego 2025 roku. "Netflix" zachęcał do odwiedzenia fałszywej strony internetowej, by przeprowadzić weryfikację i odblokowanie profilu na VOD. Link prowadził do spreparowanej strony, aby wyglądać jak oficjalny serwis Netflixa, jednak w rzeczywistości służy do kradzieży loginów i haseł. W następnym kroku jest znacznie gorzej, bo proszeni jesteśmy o podanie danych karty płatniczej.

Teraz podobne wiadomości rozsyłane są z numerów pochodzących z Niemiec (kierunkowy +49). Treść? Bardzo podobna:

N.E.T.F.L.I.X: Twoje konto zostalo zawieszone z powodu nieodnotowania ostatniej platnosci: https://neftilx-pl.com

Już na pierwszy rzut oka możemy być pewni, że nie mamy do czynienia z wiadomością pochodzącą od Netfliksa – o czym świadczy nie tylko dziwnie podana nazwa serwisu, ale także link do strony internetowej, który jest nieprawdziwy. Choć przekierowywani jesteśmy do witryny, która łudząco wygląda jak strona logowania do Netfliksa, musimy być uważni i nie dać się w żaden sposób zachęcić do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi czy to przesłanej wiadomości, czy stronie internetowej. Najlepiej zgłosić wiadomość do CERT – np. poprzez mObywatela i dla pewności sprawdzić, czy nie ma problemów z kontem Netflix odwiedzając prawdziwą stronę: https://www.netflix.com/account.