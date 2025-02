Netflix zamienił kultową grę w serial. Premiera wkrótce

Fani kultowej serii gier "Devil May Cry" mają powód do radości! Na początku lutego Netflix ujawnił nowy plakat. Teraz natomiast mogliśmy zobaczyć zwiastun nadchodzącej animowanej adaptacji przygód demonicznego łowcy. Serial, który zadebiutuje na platformie już 3 kwietnia, powstaje we współpracy z Capcom, studiem Mir oraz producentem Adim Shankarem. Johnny Yong Bosch, znany z wielu ról głosowych w anime, powraca do roli Dante’a, co z pewnością ucieszy fanów serii.

Devil May Cry już wkrótce na Netfliksie

Akcja serialu rozgrywa się w świecie, w którym mroczne siły próbują otworzyć portal między światem ludzi a demonów. W centrum wydarzeń stoi Dante – pół-człowiek, pół-demon, który zarabia na życie, polując na potwory. Nieświadomy, że na jego barkach spoczywa los obu światów, musi stawić czoła niebezpieczeństwom, które zagrażają zarówno ludzkości, jak i demonom. Nowy plakat promujący serial zawiera intrygujące hasło: „Let’s go all the way to hell” („Chodźmy prosto do piekła”), co zapowiada pełną akcji i mroczną opowieść.

W styczniu Netflix podzielił się również fragmentem openingu serialu, w którym usłyszeć można kultowy utwór „Rollin’” zespołu Limp Bizkit. To nie pierwsza adaptacja "Devil May Cry" – w 2007 roku studio MADHOUSE wyprodukowało 12-odcinkowe anime, które skupiało się na codziennym życiu Dante’a jako łowcy demonów. Nowa wersja zapowiada się jednak na jeszcze bardziej epicką i wierną duchowi oryginalnych gier.

Seria "Devil May Cry", stworzona przez Hidekiego Kamiyę i rozwijana przez Capcom, od lat cieszy się ogromną popularnością wśród graczy. Fabuła koncentruje się na przygodach Dante’a, który, uzbrojony w miecz i pistolety, stawia czoła demonicznym zagrożeniom. W nowej adaptacji Dante ponownie zmierzy się z królem podziemi, odpowiedzialnym za śmierć jego rodziny, a w jego drodze stanie tajemnicza kobieta o imieniu Trish.