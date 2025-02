Netflix rozgrzewa marzec. Komediowe sci-fi, polskie zbrodnie i intrygi sprzed wieków

Netflix na marzec przygotował kilka naprawdę mocnych pozycji w gwiazdorskiej obsadzie. Widzowie będą lawirować od XIX-wiecznych Włoch po postapokaliptyczne Stany Zjednoczone w niedalekiej przyszłości. Możecie spodziewać się też polskich akcentów w adaptacji powieści Harlana Cobena z Marią Dębską i Cezarym Łukaszewiczem w rolach głównych.

Reklama

The Electric State

Jedną z najciekawiej zapowiadających się propozycji Netfliksa na marzec jest film The Electric State, czyli szalona powieść z gatunku sci-fi, która zabiera widzów do świata zniszczonego rewolucją robotów. To dzieło twórców odpowiedzialnych za takie hity jak Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic czy The Gray Man, a w rolach głównych zobaczymy Millie Bobby Brown i Chrisa Pratta.

Źródło: Netflix

Produkcja w reżyserii Anthony'ego i Joe Russo opowiada historię osieroconej nastolatki, która wyrusza przez amerykański Zachód w towarzystwie zawadiackiego przemytnika i robota inspirowanego kreskówkami – celem podróży jest odnalezienie zaginionego brata.

Tylko jedno spojrzenie

Tylko jedno spojrzenie to polski serial Netfliksa, będący adaptacji powieści Harlana Cobena. To kryminalny debiut Marii Dębskiej, odtwórczyni głównej roli, którą możecie kojarzyć między innymi z recenzowanego przez nas serialu Kiedy ślub.

Źródło: Netflix

Projektantka biżuterii Greta zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę pełną sekretów, po tym jak jej mąż znika bez śladu. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z mroczną przeszłością, do której prowadzi ją niepokojąca fotografia.

Lampart

Fani kostiumowych produkcji historycznych powinni zwrócić uwagę na Lamparta, czyli serial inspirowany powieścią Giuseppe Tomasiego di Lampedusy z 1958 roku. Akcja toczy się w czasie burzliwego zjednoczenia Włoch w latach 60. XIX wieku.

Czasy arystokracji chylą się ku końcowi, a atmosfera pośród pragnącego wyrównania rachunków proletariatu jest coraz bardziej napięta. W tych niepewnych czasach książę don Fabrizio Corbera próbuje zaaranżować małżeństwo swojego Tancerdiego, by zapewnić ciągłość swojego rodu.

Pełna lista nowości w Netflix na marzec

1 marca 2025

Ziemniaczane laboratorium

3 marca 2025

Hot Wheels – Na start!: Sezon 3

4 marca 2025

Z miłością, Meghan

5 marca 2025

Tylko jedno spojrzenie

Medusa

Lampart

6 marca 2025

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 1: Część 2

Miłość jest ślepa: Szwecja: Sezon 1: Po ślubie

Larissa: Druga twarz Anitty

7 marca 2025

Dobra robota

Apetyt

Chłopak na niby

Chaos: Morderstwa Charlesa Mansona

Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 7

Plankton: Film

10 marca 2025

Amerykańska obława: Osama Bin Laden

12 marca 2025

Witajcie w rodzinie

13 marca 2025

Dojrzewanie

Miłość jest ślepa: Szwecja: Sezon 2

14 marca 2025

The Electric State

17 marca 2025

Inside: Sezon 2

Uliczka CoComelon: Sezon 4

19 marca 2025

Mścicielka: Sezon 2

Tornado: Miasto w pułapce

20 marca 2025

Zakład o życie

Rezydencja

Wilczy król

21 marca 2025

Go!

Mała Syberia

Trzy objawienia

26 marca 2025

Na gorącym uczynku

Sekret za milion (odc. 1-3)

27 marca 2025

Przetrwają puszyści: Sezon 2

Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna

28 marca 2025

Przewodniczki młodych dam

Lista marzeń

31 marca 2025

Rhythm + Flow: Włochy: Sezon 2

Obiecane serca

Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island

WKRÓTCE W NETFLIXIE

Khaki: Sprawa z Bengalu

Sekret za milion (odc. 4-6: 4 lutego 2025, odc. 7-8: 4 września 2025)