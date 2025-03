Największe hity marca i powroty klasyków. Co obejrzymy na CANAL+?

CANAL+ obchodzi swoje 30. urodziny, a marzec to rzeczywiście miesiąc pełen atrakcji dla widzów. W bogatym katalogu nowości znajdą się zarówno najnowsze produkcje, jak i klasyki, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina.

Co nowego w marcu na CANAL+?

Już 1 marca na CANAL+ zadebiutuje "Ferrari", biograficzny dramat przenoszący widzów do Włoch lat 50. XX wieku. Adam Driver wciela się w postać Enzo Ferrariego, założyciela legendarnej marki samochodowej, który staje w obliczu kryzysu finansowego. Jego firma tonie w długach, a osobiste tragedie, w tym śmierć syna, kładą się cieniem na jego życiu rodzinnym. Ferrari decyduje się na desperacki krok, by ocalić swoje dziedzictwo – udział w morderczym wyścigu Mille Miglia.

8 marca na CANAL+ zagości "Priscilla", intymny portret związku Elvisa Presleya z jego żoną, Priscillą. Film, oparty na autobiograficznej książce Priscilli Presley, to opowieść o dorastaniu, samotności i trudnych wyborach. Cailee Spaeny wciela się w rolę młodziutkiej Priscilli, która w wieku 14 lat poznaje króla rock and rolla. Ich relacja, początkowo niewinna, z czasem przeradza się w skomplikowany związek, w którym Priscilla musi odnaleźć swoje miejsce w cieniu legendy.

7 marca w serwisie CANAL+ zadebiutuje koncert "JIMEK SUBKLASYKA", zapis wyjątkowego wydarzenia muzycznego, które odbyło się w Atlas Arenie. Radzimir Dębski, znany jako JIMEK, udowadnia, że muzyka nie zna granic, łącząc światy klasyki, hip-hopu i jazzu. Czternastotysięczna publiczność miała okazję usłyszeć najważniejsze utwory artysty, od "CRUXA" i "Historii Hip Hopu", po nagradzane kompozycje do filmów "Sztuka kochania" i "Atak paniki".

To pierwszy w Europie koncert zrealizowany w unikalnej technologii filmowej, pozwalającej widzom poczuć się jak na widowni. 25 marca widzowie CANAL+ będą mieli okazję zanurzyć się w świecie francuskiej kuchni i namiętności za sprawą filmu "Bulion i inne namiętności". Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej Francji, a w rolach głównych występują Juliette Binoche i Benoît Magimel. Film opowiada historię Eugénie, wybitnej kucharki, oraz Dodina Bouffanta, słynnego smakosza i gastronoma. Ich 20-letnia współpraca przeradza się w głębokie uczucie, a ich miłość do jedzenia staje się metaforą ich skomplikowanej relacji. Film to prawdziwa uczta dla zmysłów, zarówno kulinarnych, jak i emocjonalnych.

5 marca na CANAL+ Premium zadebiutuje trzeci sezon serialu "La Brea". Serial opowiada historię grupy ludzi, którzy trafiają do prehistorycznego świata po tym, jak w Los Angeles pojawia się ogromna dziura. W trzecim sezonie bohaterowie będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i tajemnicami, które zagrażają ich przetrwaniu. Na ekranie pojawi się jeszcze więcej dinozaurów, niebezpieczeństw i decyzji, od których zależeć będzie los wszystkich światów. Sezon trzeci powraca z sześcioma odcinkami, które zamykają opowiadaną przez ostatnie lata historię.

Oprócz wymienionych tytułów, w marcu na CANAL+ pojawią się także inne ciekawe premiery: polska komedia satyryczna o męskości i wojskowości "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", finałowy sezon popularnego serialu kryminalnego "Vera" sezon 14 i "Vera. Pożegnanie", serial kryminalny o dziennikarce prowadzącej śledztwo "Fatalny rejs", serial medyczny o kontrowersyjnym chirurgu Paolo Macchiarinim "Dr Death 2" oraz seria filmów "Akcja", która będzie emitowana w każdy czwartek. CANAL+ przygotował bogatą ofertę filmową, aby uczcić swój jubileusz i umilić czas polskim widzom.

CANAL+ online lista nowości marzec 2025

Nowe filmy na CANAL+ online marzec 2025

1 marca: "Ferrari"

4 marca: "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny"

8 marca: "Priscilla"

25 marca: "Bulion i inne namiętności"

9 marca: "Zwierzaki na resorach"

11 marca: "Porwany"

15 marca: "Tropem mordercy"

22 marca: "Wyścig o chwałę"

Nowe seriale na CANAL+ online marzec 2025

5 marca: "La Brea 3"

5 marca: "Fatalny rejs"

2 marca (noc): Transmisja ceremonii wręczenia Oscarów

9, 16, 23 marca: "Vera. Sezon 14" i "Vera. Pożegnanie"

13 marca: "Zbuntowana"

27 marca: "Pies przed sądem"

Nowe dokumenty na CANAL+ online marzec 2025

2 marca: "Wygłodniałe dusze w wielkim mieście. Legenda "Nocnego Kowboja"

4 marca: "Oprah special: The Presleys - Elvis, Lisa Marie and Riley" (wywiad)

7 marca: "JIMEK SUBKLASYKA" (koncert)

8 marca: "Aborcja. Polski paradoks"

21 marca: "Rave"

24 marca: "Oblężenie"

28 marca: "Dwadzieścia lat później. C. K. O. D. 3"

31 marca: "To uczucie"