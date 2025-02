Światłowód w Play z Netliksem za 15 zł? To możliwe

Światłowód w domu to już można powiedzieć konieczność, bez której trudno się obejść na co dzień. Takiego znaczenie nie ma już telewizja linearna, w to miejsce chętniej zaczynamy wybierać platformy streamingowe, z dostępem do treści wideo na żądanie.

Według ostatniego badania Polskiego Światłowodu Otwartego, światłowód to kluczowy czynnik przy wyborze domu czy mieszkania dla większości rodaków.

Michał Banasiuk, Chief Commercial Officer, Polski Światłowód Otwarty:

Światłowód spełnia przyszłe wymagania użytkowników, umożliwiając jednoczesne działanie wielu urządzeń IoT, płynny streaming w najwyższej jakości oraz korzystanie z zaawansowanych technologii, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Wyniki badania pokazują, że dostęp do szybkiego internetu jest dla ludzi podstawową potrzebą – jak w przypadku dostępu do wodociągu czy kanalizacji. Dzięki dostarczaniu prędkości do 5 Gbit/s, budowana przez nas sieć światłowodowa adresuje nie tylko dzisiejsze wymagania domowników, ale również przyszłe. Dzięki temu nasi partnerzy – operatorzy detaliczni – dostarczają do swoich klientów usługi gotowe na cyfrowe wyzwania przyszłości.

Światłowód posiada już blisko połowa Polaków, a jednocześnie tylko 1 na 10 z nas twierdzi, że nie jest i nie będzie on mu do niczego potrzebny. Co tu istotne - platformy streamingowe są na szczycie wykorzystania światłowodów w polskim domach, dostrzegają to też operatorzy, co raz częściej oferując do nich dostęp,- nie na miesiąc czy dwa, a już nawet na cały okres obowiązywania umowy.

Taką ofertę znalazłem u operatora Play, gdzie wraz ze światłowodami dostajecie na całą umowę (okres obowiązywania 12 miesięcy), dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Netflix.

Na wstępie zaznaczę, iż Netflix Plan Podstawowy, kupowany przez stronę, kosztuje dziś 33 zł miesięcznie.

Światłowody Play - umowa na 12 miesięcy

Dla porównania ofert z Netfliksem, spójrzmy najpierw na standardową ofertę na same światłowody w umowie na 12 miesięcy.

Mamy tu cztery pakiety, z następującymi limitami prędkości:

do 300 Mb/s za 65 zł miesięcznie,

do 600 Mb/s za 75 zł miesięcznie,

do 1 Gb/s za 95 zł miesięcznie,

do 5 Gb/s za 125 zł miesięcznie.

W każdym z nich mamy już wliczoną dzierżawę routera, więc nie są to wygórowane ceny, bo bez promocji standardem jest teraz cena za światłowody z limitem 300 Mb/s, już razem z routerem na poziomie 70 zł miesięcznie. Wyższe limity są relatywnie droższe wszędzie. Opłata aktywacyjna też nie jest wysoka, bo wynosi 50 zł, gdzie zwykle zaczyna się od 60 zł.

Światłowody Play z Netfliksem za 15 zł - umowa na 12 miesięcy

Teraz spójrzmy na te same pakiety światłowodów, ale z wliczonym dostępem do serwisu streamingowego Netflix:

do 300 Mb/s za 80 zł miesięcznie - Netflix Podstawowy za 15 zł,

do 600 Mb/s za 90 zł miesięcznie - Netflix Podstawowy za 15 zł,

do 1 Gb/s za 110 zł miesięcznie - Netflix Podstawowy za 15 zł,

do 5 Gb/s za 140 zł miesięcznie - Netflix Podstawowy za 15 zł.

Tak więc w każdym pakiecie dostajemy dostęp do Netfliksa za jedyne 15 zł miesięcznie, to więcej niż połowę taniej przez cały rok. Jeśli Plan Podstawowy to dla nas za mało, bo często będziemy z niego korzystali na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie - za tę różnicę możemy sobie dokupić Plan Standard. No i oszczędzamy tu też na opłacie aktywacyjnej, która w tej ofercie wynosi symboliczną złotówkę.

Warto tu jeszcze nadmienić, iż powyższe ceny dotyczą nowych klientów. Jeśli mamy już w Play jakąś usługę komórkową za minimum 25 zł miesięcznie, każdy z tych pakietów - bez Netliksa i z Netfliksem kosztuje 20 zł miesięcznie mniej.

Źródło: Polski Światłowód Otwarty/Play.

Stock Image from Depositphotos.