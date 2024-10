Soundbar to obecnie jedno z najpopularniejszych domowych źródeł dźwięku. Zajmuje znacznie mniej miejsca, niż typowy zestaw stereo czy kino domowe, przez co zdecydowanie łatwiej wkomponować go w przestrzeń nawet niewielkiego salonu. Z opublikowanego właśnie badania dowiadujemy się, że jeśli Polacy kupują soundbar, to z reguły jest to Samsung. Dlaczego właśnie te urządzenia zasłużyły na nasze pieniądze?

Aż 7 z 10 najpopularniejszych soundbarów w Polsce to produkty Samsunga

Badanie rynku soundbarów przeprowadziła firma GfK w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku. Zgodnie z przedstawionymi wynikami, wśród dziesiątki najczęściej wybieranych soundbarów w Polsce znalazło się miejsce dla aż siedmiu różnych modeli z logo Samsung na obudowie. Bardzo podobnie prezentuje się ranking uwzględniający wartość sprzedaży - tu również 7 z 10 miejsc w czołówce przypadło Samsungowi. Na szczególną uwagę zasługuje sprzedaż jednego modelu. Najwyższą pozycję w rankingu zajął bowiem soundbar Samsung HW-Q990. To urządzenie kosztujące przeszło 4000 złotych, co oznacza, że również modele z wyższej półki cieszą się w naszym kraju sporym powodzeniem.





Czym wyróżnia się Samsung HW-Q990, że udało mu się zdobyć zaufanie klientów. Między innymi dźwiękiem przestrzennym 11.1.4. To rozwiązanie składające się z 11 kanałów równomiernie generujących dźwięk, głośnika niskotonowego i czterech głośników skierowanych ku górze. Wszystko po to, by zapewnić użytkownikowi jak najmocniejsze wrażenia z odsłuchu.

Technologia kluczem do sukcesu

Jednym z atutów soundbarów firmy Samsung jest ich wzorowa współpraca z telewizorami tej samej marki. Rozwiązanie, które otrzymało nazwę Q-Symphony, pozwala na jednoczesne wykorzystanie głośników telewizora i soundbara. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać harmonijny, przestrzenny dźwięk trafiający do uszu użytkownika. W najnowszej wersji Q-Symphony wykorzystuje sztuczną inteligencję, by poprawiać jakość dźwięku z oryginalnego wejścia audio.





To ciekawe rozwiązanie można znaleźć w soundbarach Q-Serii Samsunga i modelach Ultra Slim. Potrzebny jest również kompatybilny telewizor, na przykład Neo QLED 8K AI TV, Neo QLED 4K, OLED, QLED czy The Frame. Nie bez znaczenia jest również możliwość bezprzewodowego połączenia soundbara z telewizorem dzięki technologii Bezprzewodowego Dolby Atmos.

