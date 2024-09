Samsung Galaxy Store raczej nie należy do ulubionych sklepów z aplikacjami na Androidzie. Mimo wszystko koreański gigant robi co w jego mocy, by go promować wszelkimi sposobami. Nowy budzi sporo kontrowersji -- ale to ich własne podwórko, więc mogą robić co chcą.

Bez konta Samsunga, wiele aplikacji na twoim smartfonie pozostanie bez aktualizacji

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że do aktualizacji wielu (głównie systemowych i preinstalowanych) aplikacji w smartfonach Samsunga niezbędne będzie samsungowe konto. Dlaczego? Otóż dotychczas by pobierać nowe treści z Samsung Galaxy Store nikt nie potrzebował się logować. Od teraz jednak się to zmieni. Tym jednak co się nie zmienia, jest sam sposób działania sklepu: wciąż możemy do niego wejść, przeglądać rozmaite treści itd. Dopiero przy próbie aktualizacji czy pobrania aplikacji pojawi się komunikat, który zmusi nas do zalogowania się, jeżeli chcemy dokończyć akcję.

Tym jednak co budzi największe "ale", jest kwestia aktualizacji aplikacji. Mogą one czekać i czekać - ale dopóki się nie zalogujemy, nie zostaną pobrane aktualizacje. Co więcej: bez konta nie dowiemy się nawet, jakie aktualizacje na nas czekają.

Brak aktualizacji zwiększa zagrożenie użytkowników. Dlatego ta zmiana może być niebezpieczna

Z jednej strony: nic wielkiego się nie dzieje. W końcu to "tylko" brak aktualizacji. Z drugiej: nie chodzi wyłącznie o nowe funkcje ulubionego komunikatora, ale także systemowe poprawki bezpieczeństwa. A w czasach, gdy w smartfonach przechowujemy coraz więcej wrażliwych danych - mogą one okazać się kluczowe. Dlatego jeżeli korzystasz ze smartfona Samsunga i nie jesteś zalogowany - zrób to czym prędzej, by być bezpiecznym.