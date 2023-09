LG OLED C3 i Soundbar SC9S - recenzja. Czy to godny następca zasłużonej serii C2?

Dziesięć lat temu firma LG zaprezentowała pierwszy w historii telewizor z dużym ekranem OLED. Technologia LG ma gwarantować jakość obrazu, żywe, dokładne odwzorowane kolory z głębokimi czerniami oraz nieskończony kontrast — ale czy tak faktycznie jest, czy to tylko piękne hasła? Nowy telewizor LG OLED C3 to następca bardzo udanej serii C2 z ekranami OLED. Czy seria C3 jest warta uwagi?

Jakość obrazu, czyli cena czasem równa się jakość

Warto rozpocząć od jakości obrazu, która jest z pewnością jednym z głównych atutów LG OLED C3. OLED charakteryzuje się samoświecącymi pikselami organicznymi i w odróżnieniu od tradycyjnych wyświetlaczy LCD, nie wymaga podświetlenia z tyłu, co umożliwia uzyskanie głębszych czerni, intensywniejszych kolorów i cieńszych telewizorów. To rozwiązanie znacząco podnosi jakość obrazu i oferuje niezwykłe wrażenia wizualne — każdy piksel na ekranie działa niezależnie, co przekłada się na imponujący kontrast i głębię kolorów. Obraz jest naprawdę znakomity, niezależnie od warunków oświetleniowych i rodzaju treści — ale po telewizorze za 8,5 tysiąca złotych (bo tyle właśnie kosztuje wariant 55”, który miałem okazję testować) można się tego spodziewać.

Telewizor do tego oczywiście oferuje rozdzielczość 4K. To z pewnością cieszy miłośników filmów, sportu i gier, którzy mogą teraz doświadczać jeszcze bardziej realistycznych wrażeń wizualnych. Do tego telewizor LG OLED C3 obsługuje technologię HDR 10, która dodatkowo przekłada się na żywe kolory i dokładne odwzorowanie szczegółów. LG może przy tym modelu pochwalić się również dedykowaną technologią AI Picture Pro, która oferuje teraz ulepszone skalowanie obrazu oraz zawiera opcję OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Pomaga ona ujawnić niektóre szczegóły i nadaje głębię każdej klatce filmu lub serialu — „dzieli” obraz na 20 tysięcy bloków, analizując każdy z nich w czasie rzeczywistym, by odnaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary. Efektem jest optymalizacja HDR. Dodatkowo AI Picture Pro wykorzystuje HDR Expression Enhancer, czyli technologię przetwarzania obrazu. Wykrywa ona i udoskonala ważne obiekty (takie jak na przykład twarze bohaterów), nadając im bardziej realistyczny wygląd o zwiększonej ostrości i trójwymiarowości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mapowania tonów opartego na głębokim uczeniu się.

Panel telewizora to OLED evo z diodami WOLED, za to częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. W kwestii jasności warto jednak zaznaczyć, że linia C3 prezentuje się nieco gorzej, niż G3 — chodzi o brak warstwy mikrosoczewek OLED META, przez co wzrost jasności nie jest aż tak zauważalny. Nie oznacza to jednak, że jest źle; koreańska firma zaimplementowała tutaj technologię Brightness Booster (lecz wyłącznie w modelach od 55 cali wzwyż).

Ceny i rozmiary LG C3

Skoro już kilka razy wspomniałem o przekątnej wyświetlacza, to warto przejrzeć to, jakie opcje mamy dostępne i ile musimy za nie zapłacić. Linia telewizorów LG OLED C3 jest obecnie dostępna w następujących wariantach:

42 cale — 6 499 zł;

48 cali — 6 999 zł;

55 cali — 8 499 zł;

65 cali — 11 999 zł;

77 cali — 18 499 zł;

83 cale — 26 999 zł.

Serce telewizora, czyli procesor α9 Gen6 AI

Sercem tego telewizora jest procesor α9 Gen6 AI, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy i optymalizacji treści. Wykorzystuje on wspomaganą sztuczną inteligencją oraz technologię głębokiego uczenia, co przekłada się nie tylko dobry obraz, ale również dźwięk. To właśnie to CPU jest odpowiedzialne za takie funkcje jak OLED Dynamic Tone Mapping Pro czy HDR Expression Enhancer. Ponadto producent gwarantuje, że procesor α9 Gen6 AI zasila system LG AI Sound Pro, zapewniając wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2 z wbudowanych głośników telewizora.

Na uwagę zasługuje również funkcja AI Upscaling, która umożliwia zwiększenie rozdzielczości treści niemal do poziomu 4K. To naprawdę dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią sięgać po starsze produkcje, które teraz mogą wyglądać znacznie lepiej — dzięki temu nawet filmy sprzed lat nabierają nowego uroku i telewizor robi ich „remastery”. Skoro już o funkcjach dla miłośników filmografii mowa, warto wspomnieć również o trybie FILMMAKER MODE. Sprawia on, że oglądamy filmy dokładnie w takiej formie, w jakiej zamierzał to ich reżyser, eliminując wygładzanie ekranu i zachowując oryginalne proporcje kolorów. Nie jest to oczywiście żadna przełomowa nowość, ale kinomaniacy bez dwóch zdań to docenią.

No i mamy tutaj jeszcze funkcję Alertów Sportowych — to przydatne rozwiązanie dla fanów sportu, które powiadamia o nadchodzących meczach i wydarzeniach. Przydatna pcja dla tych, którzy nie chcą przegapić ani jednego ważnego momentu sportowej rywalizacji.

Dodatkowe funkcje dla graczy

LG C3 oferuje również wiele funkcji gamingowych — takie udogodnienia to ostatnio norma u większości producentów i LG wcale pod tym względem nie odstaje. Mamy tu bowiem do czynienia z Game Dashboard, czyli modułem stworzonym specjalnie dla graczy. Menu pojawia się w momencie, kiedy podłączymy do telewizora konsolę do gier czy komputer, i gromadzi wszystkie ustawienia potrzebne do optymalnej rozgrywki w jednym miejscu. Pozwala to na szybką reakcję na zmienne warunki rozgrywki i dostosowanie telewizora do preferencji gracza. Z poziomu tego menu mamy wgląd między innymi w ilość klatek na sekundę, włączoną lub wyłączoną funkcję VRR (dynamiczna zmiana częstotliwości odświeżania klatek), stabilizację czerni czy włączone małe opóźnienia (ALLM — automatyczne włączenie trybu gry z najniższym input-lagiem).

W menu dla graczy znajdziemy również funkcję AMD FreeSync Premium, czyli obsługę adaptacyjnej synchronizacji AMD pozwalającej na dostosowanie częstotliwości skanowania, aby zminimalizować zakłócenia i zanikanie obrazu. Czego jednak nie znalazłem w tym menu to wbudowanego celownika, co pojawia się u konkurencji — i dla wielu osób może być to sporą stratą, bo w dynamicznych sieciowych FPS-ach potrafił być to często game changer.

Do tego za pomocą tego menu możemy jeszcze uruchomić chociażby funkcję Multi View, która pozwala na odtwarzanie dwóch źródeł obrazu w jednej chwili — na przykład z lewej strony ekranu będziemy cieszyć się rozgrywką z konsoli, a po prawej oglądać telewizję, grać na drugiej konsoli czy odtwarzać coś z aplikacji systemowych, takich jak na przykład YouTube. Ma to jednak kilka minusów i w ogólnym rozrachunku raczej jest tylko ciekawostką — wielkość tych okien pozostawia wiele do życzenia i sprawia, że siedząc na kanapie nie będziemy w stanie czerpać radości z żadnego źródła rozrywki. Z drugiej strony możemy odtwarzać audio tylko z jednego ze źródeł — i nie da się na przykład podłączyć słuchawek, aby lewa część ekranu odtwarzała audio na słuchawkach, a prawa z głośników telewizora czy soundbara. To sprawia, że Multi View jest niemal nieużywalne… a szkoda.

Design i wykonanie LG OLED C3

Otwierając pudełko z LG C3, pierwszym, co rzuca nam się w oczy, jest cienka konstrukcja telewizora i elegancki design. Telewizor co prawda na swoich plecach ma wzmocnienie, dzięki czemu nie mamy wrażenia, że telewizor może nam się złamać w rękach — chociaż nadal, nawet przy 55 calach, zaleca się zając montażem we dwie osoby. Mimo wszystko ekran wydaje się dość wytrzymały — chociaż w najcieńszym miejscu ma jedynie 4 mm(!) — a w dolnej części telewizora znajduje się cały moduł z elektroniką, gdzie po bokach mamy dostępne złącza, a na górze są wyloty powietrza.

Telewizor może zarówno wisieć na ścianie, jak i stać — montaż naprawdę potężnej podstawki nie należał do najtrudniejszych, ale również nie do tych najbardziej komfortowych. Całość jednak stoi bardzo stabilnie i prezentuje się naprawdę nieźle, lecz jeżeli macie soundbar (tak jak ja), to z tej podstawki nie skorzystacie — wtedy montujemy telewizor na specjalnej podstawce razem z soundbarem, co jest jeszcze bardziej masywne i już niestety nieco mniej ładne.

Całość została wykonana z szorstkiego plastiku w czarnym kolorze, dzięki czemu faktura telewizora nie jest śliska, a do tego nie zostają na niej odciski palców — a to dodatkowy plusik pod względem estetycznym. Warto również wspomnieć, że w zestawie z telewizorem znajdziemy maskownicę na tył telewizora, która pomoże nam w cable managemencie. W ogólnym rozrachunku do samego wykonania telewizora nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń — całość jest naprawdę stabilna.

Pilot i sterowanie gestami

Do telewizora LG OLED C3 dołączany jest pilot Magic, który ma charakterystyczne już dla LG cechy — nieco zakrzywiony kształt, obrotowy przycisk zatwierdzania, który może nam służyć jako scroll, a także możliwość sterowania gestami. Mi osobiście celowanie w odpowiednie elementy na ekranie nie wychodziło najlepiej i preferuję klasyczne sterowanie, ale wiem, że niektórzy to sobie bardzo cenią.

Przycisk odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie telewizora ma również diodę, która zaświeca się w momencie, kiedy klikniemy któryś przycisk. Potwierdzenie wciśnięcia przycisku jest akurat miłym dodatkiem. Warto również zaznaczyć, że Magic ma także wbudowany mikrofon, który pozwala na włączenie odpowiednich aplikacji, zmianę głośności czy nawet szukanie wybranych filmów czy seriali poprzez komendy głosowe.

webOS i zmiany w Smart TV

Dzięki najnowszej wersji systemu operacyjnego webOS, LG OLED C3 prezentuje zupełnie nowy Panel domowy, czyli przeprojektowany interfejs użytkownika. Oferuje on wiele opcji personalizacji i wygodę korzystania. Nowe karty szybkiego dostępu – pogrupowane w wygodne kategorie, takie jak biuro domowe, gry, muzyka i sport – zapewniają szybki i prosty dostęp do najczęściej używanych treści i usług.

Karta Domowe biuro w telewizorze LG zawiera kilka aplikacji i usług zwiększających produktywność, które są idealne dla osób pracujących w domu. Telewizor LG oferuje między innymi system Windows 365, który oferuje komputery w chmurze firmy Microsoft – dostępne na dowolnym urządzeniu środowisko Windows. Karta Domowe biuro zawiera również przydatne aplikacje umożliwiające dostęp do kalendarza i jego edycję oraz aplikacje do połączeń głosowych i wideo. To duże ułatwienie komunikacji ze współpracownikami oraz klientami. Do tego możemy podłączyć klawiaturę i mysz Bluetooth, aby w pełni korzystać z opcji zdalnego biura na telewizorze LG.

Karta Muzyka na nowym ekranie Panelu Domowego zapewnia szybki dostęp do serwisów muzycznych, a wcześniej wspomniana karta Sport oferuje aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym – taki FlashScore na telewizorze. Aby mogli odbierać spersonalizowane treści na telewizorach LG, odpowiednio ustawione powiadomienia dostarczają im dane w czasie rzeczywistym: przypominają o zbliżającym się rozpoczęciu ważnego meczu, przesyłają informacje o zdobytych golach czy punktach, informują o ostatecznym wyniku rozgrywki tuż po jej zakończeniu.

Mamy do tego oczywiście wszystkie najpopularniejsze aplikacje — Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Netflix, Twitch, Viaplay, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Polsat Box, a dla graczy są nawet NVIDIA GeForce Now czy Utomik. Jest więc naprawdę wszystko, czego można zapragnąć.

Smart home w telewizorze oraz kwestie audio

Nowe telewizory LG będą również kompatybilne z nowym standardem inteligentnego domu Matter. To sposób na obsługę i monitorowanie – jedynie za pomocą telewizora LG – szerokiej gamy urządzeń smart home od coraz większej liczby producentów. Cieszy, że smart hub powoli staje się standardem w nowych telewizorach — i fajnie, że całość jest kompatybilna z HomeKitem od Apple.

Telewizory LG OLED obsługują poprawiające obraz i dźwięk funkcje Dolby Vision i Dolby Atmos. Naturalnie tegoroczne modele LG umożliwiają wygodne połączenie z najnowszymi soundbarami LG, które zapewniają wielokanałowy dźwięk przestrzenny o podwyższonej jakości IMAX generowany przez DTS:X. Telewizor i soundbar LG oferują również wspólnie funkcję WOW Orchestra, która wykorzystuje kanały audio obu produktów. Na dźwięku skupimy się jednak bardziej za chwilę, przy soundbarze.

Specyfikacja techniczna

Panel: 4K OLED

Rozdzielczość: 4K Ultra HD (3840*2160)

Częstotliwość odświeżania: 100Hz natywna

Szeroka gama kolorów: OLED Color

Procesor: α9 AI Processor 4K Gen6

Inteligentna poprawa obrazu: AI Picture Pro

Inteligente skalowanie: Super Skalowanie AI 4K

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści: Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności: Tak

HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE: Tak

HFR (High Frame Rate): 4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Dynamiczne mapowanie tonów: Tak (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Wygaszanie: Pixel Dimming

Poprawa płynności obrazu: OLED Motion

Tryb obrazu: 10 trybów (Personalized Picture Wizard, Żywy, Standardowy, Eco, Kino, Sport, Gra, Filmmaker, (ISF) Expert (jasne pomieszczenie), (ISF) Expert (ciemne pomieszczenie))

G-Sync: Tak

FreeSync: Tak

Tryb HGIG: Tak

Optymalizator gier: Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode): Tak

VRR (Variable Refresh Rate): Tak

System: webOS 23

ThinQ: Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu: Tak

Pilot Magic: Wbudowany

Airplay 2: Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów: Tak (LG ThinQ)

Sterowanie głosem (bez użycia rąk): Tak

Galeria: Tak

Przeglądarka Internetowa: Tak

Alert Sportowy: Tak

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View): Tak

Blokada niebezpiecznych stron internetowych: Tak

Tryb Zawsze Gotowy: Tak

Kompatybilność z kamerą USB: Tak

Moc Głośników: 40W

System Dźwięku: 2.2 Ch

Kierunek Dźwięku: Skierowany w dół

Dolby Atmos: Tak

Inteligentna kontrola dźwięku: AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Czysty Głos: Tak

Inteligentne strojenie akustyczne: Tak

LG Synchronizacja Dźwięku: Tak

Udostępnianie dźwięku: Tak

Jednoczesne Wyjście Audio: Tak

Bluetooth Surround Ready: Tak (2 Way Playback)

Kodeki Audio: AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

HDMI Wejście: 4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS zgodnie z HDMI 2.1 (4 port))

Simplink (HDMI CEC): Tak

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio): eARC (HDMI 2)

USB: 3 (2.0)

Wi-Fi: Tak (Wi-Fi 5)

Wsparcie Bluetooth: Tak (5.0)

Wejście Ethernet: 1

Gniazdo CI: 1

RF wejścia antenowe: 2

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio): 1

Wysoki kontrast: Tak

Skala szarości: Tak

Odwrócenie kolorów: Tak

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm): 1 222x703x45,1

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość): 1 222x757x230

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm): 1 360x810x187

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm): 470x230

Waga telewizora bez podstawy (kg): 14,1

Waga telewizora z podstawą (kg): 16,0

Waga opakowania (kg): 21,3

Montaż VESA (WxH mm): 300x200

Zasilanie (napięcie, częstotliwość): AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania: Poniżej 0,5W

Pilot: Pilot Magic

Baterie do pilota: Tak (AA x 2)

Kabel zasilający: Tak (dołączony na stałe do TV)

Kabel nadajnika podczerwieni IR: Tak

Soundbar LG SC9S

Soundbar LG SC9S jest stworzony z myślą o telewizorach serii C — C2 i C3. Idealnie więc pasuje do LG OLED C3, o czym wspomniałem wcześniej w przypadku montażu TV, kiedy nie decydujemy się go powiesić na ścianie. Montaż ten również nie należy do najłatwiejszych — głównie ze względu na wagę soundbara — ale cała konstrukcja jest wtedy stabilna jak nigdy. Warto jednak zaznaczyć, że kiedy zdecydujemy się na takie połączenie, to wykorzystywany jest zarówno dźwięk telewizora, jak i soundbara LG. Do tego możemy skorzystać z rozwiązania LG WOWCAST, które bezprzewodowo łączy Soundar z telewizorem, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku w wygodniejszy sposób.

SC9S jest soundbarem w systemie 3.1.3, co oznacza konstrukcję dwuelementową, w skład której wchodzi sama belka oraz subwoofer. Soundbar LG jest wyposażony w technologie Dolby Atmos, DTS:X i IMAX Enhanced, co gwarantuje najwyższą możliwość jakość dźwięku, która otacza nas niemal z każdej strony. LG SC9S zapewnia szerszą i bogatszą scenę akustyczną dzięki trzem kanałom skierowanym do góry z technologią Dolby Atmos, co generuje trzypoziomowy dźwięk przestrzenny, który tworzy jeszcze lepsze wrażenia akustyczne. Soundbar wykorzystuje również funkcję 3D HRTF (Head Related Transfer Function).

Basy również są najwyższej jakości, a bezprzewodowy subwoofer który znajdziemy w zestawie bez problemy osiąga niskie tony przy wyższym poziomie głośności oraz zapewnia wysokiej jakości bas nawet przy transmisji na dużą odległość. Soundbar jest również przystosowany dla graczy — SC9S współgra z technologiami VRR i ALLM. Soundbar do tego jest zgodny z usługami Spotify i Tidal Connect i obsługuje technologię MQA (Master Quality Authenticated), która zapewnia wysokiej jakości dźwięk przez połączenie Wi-Fi. Do tego SC9S współpracuje z takimi usługami jak Apple Airplay 2, Chromecast, Amazon Alexa, SpotifyConnect, TidalConnect i Wi-Fi.

Soundbar LG dodatkowo skanuje dźwięk w miejscu, w którym się znajduje. Producent ulepszył funkcję AI Room Calibration, co sprawia, że soundbar sam umie dostarczać optymalne audio, uwzględniając dźwięk w miejscu, w którym się znajduje, a dopasowując częstotliwości referencyjne w rozszerzonym zakresie 400 Hz, może precyzyjnie analizować przestrzeń i korygować zniekształcenia dźwięku.

Do tego mamy do wyboru różne tryby dźwięku. Są to AI Sound Pro, Standard, Cinema, Clear Voice Pro, Sports, Music, Game i Bass Blast. Do tego z poziomu aplikacji możemy zarządzać między innymi wysterowaniem subwoofera, kanału centralnego, głośników wysokościowych i głośników tylnych, a także znajdziemy korekcję tonów niskich i wysokich. Na samym soundbarze są trzy diody LED, których kolor podświetlenia oraz jasność pokazuje nasze działania. Soundbar SC9S został wyceniony na 4 999 zł.

Specyfikacja techniczna

ROZMIAR Główny: 975 x 63 x 125

Pasujący rozmiar telewizora ('20 Nowy): 55 ~ 65 cal

Subwoofer: 221 x 390 x 313

MATERIAŁ Główny - Przód / Góra / Dół: Metal / Forma / Forma

Subwoofer - Przód / Obudowa: Jersey / Drewno

WAGA (KG) Główna: 4,1 kg

Subwoofer: 7,8 kg

Waga brutto: 22,7 kg

PUDEŁKO KARTONOWE Rozmiar (szer. x wys. x gł., mm): 1221 x 477 x 284

Typ: Flexo

Kolor: Żółty

LICZBA KANAŁÓW Liczba kanałów: 3.1.3Ch

MOC WYJŚCIOWA (THD 10%) Całkowita moc: 400W

Przód: 30W*2

Środek: 30W

Góra: 30W*2

Góra (cantralna): 30W

Subwoofer: 220W (bezprzewodowy)

MODUŁ GŁOŚNIKOWY PRZEDNI (L/P) SPL: 83dB

System: Zamknięty

Tweeter: 20mm

Woofer: 52x93mm

Impedancja: 6Ω

MODUŁ GŁOŚNIKOWY CENTRALNY SPL: 83dB

System: Zamknięty

Woofer: 2"

Impedancja: 6ohm

MODUŁ GŁOŚNIKOWY GÓRNY (L/P) SPL: 83dB

System: Zamknięty

Woofer: 2.3"

Impedancja: 6Ω

MODUŁ GŁOŚNIKOWY GÓRNY (ŚRODKOWY) SPL: 85dB

System: Otwarty

Woofer: 20mm

Impedancja: 6Ω

MODUŁ GŁOŚNIKOWY SUBWOOFER SPL: 85dB

System: Bass Reflex

Woofer: 7"

Impedancja: 3Ω

ELEMENT PASYWNY Radiator pasywny (rozmiar, ilość): 127x47mm, 2EA

LICZBA MODUŁÓW GŁOŚNIKOWYCH Liczba głośników: 9EA

ŁĄCZNOŚĆ OGÓLNA Wejście optyczne: Tak(1)

HDMI - Wejście / Wyjście: Tak(1) / Tak(1)

USB: Tak

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA Wersja Bluetooth: 5.0

Bluetooth Codec - SBC / AAC: Tak / Tak

Wi-Fi (2.4G / 5G): Tak

Wireless Rear ready: Tak (1:2)

WYŚWIETLANIE INFORMACJI Typ wyświetlacza: Dioda LED (3 EA)

Kolor wskaźnika LED: Wielokrotny

DŹWIĘK O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Sampling - "24bit/192kHz" / "24bit/96kHz": X / Tak

Upbit/upsampling - "24bit/192kHz" / "24bit/96kHz: X / Tak

EFEKT DŹWIĘKOWY AI Sound Pro: Tak

Standard: Tak

Muzyka: Tak (w/ Meridian)

Film: Tak

Czysty głos: Tak

Sport: Tak

Gra: Tak

Bass Blast / Bass Blast +: Tak

Dolby Atmos: Tak

DTS:X: Tak

DTS Virtual:X: Tak

IMAX Enhanced: Tak

STEROWANIE DŹWIĘKIEM Użytkownik EQ - RCU / App: Tak / Tak

Pora nocna włączanie/wyłączanie - RCU / App: Tak / Tak

Zakres dynamiki włączanie/wyłączanie - RCU / App: X / Tak

Automatyczny poziom głośności włączanie/wyłączanie - RCU / App: X / Tak

Surround włączanie/wyłączanie - RCU / App: Tak / Tak

Kalibracja pokoju AI (2 mic in) - App: Tak

Soundbar Mode Control- Zmiana trybu dźwięku poprzez GUI telewizora: Tak

Udostępnianie dźwięku z telewizora: Tak

LG Harmony (TV i Soundbar jednocześnie): Tak

OBSŁUGIWANE HDMI Przepustowość: Tak

Przepustowość 4K: Tak

VRR / ALLM: Tak

120Hz (4:2:0): Tak

HDR10 / HDR 10+: Tak / X

Dolby Vision: Tak

Audio Return Channel (ARC): Tak

Audio Return Channel (e-ARC): Tak

CEC (Simplink): Tak

FORMAT AUDIO(BITSTREAM) LPCM: Tak

Dolby Atmos: Tak

Dolby TrueHD: Tak

Dolby Digital Plus: Tak

Dolby Digital: Tak

DTS:X: Tak

DTS-HD Master Audio: Tak

DTS-HD High Resolution: Tak

DTS Digital Surround: Tak

AAC / AAC+: Tak / Tak

MQA: Tak

GŁÓWNY ZASILACZ Adapter: (23V, 2.61A)

Zużycie energii po wyłączeniu: 0.5W ↓

Zużycie energii: 37 W

MOC SUBWOOFERA Typ: SMPS

Zużycie energii po wyłączeniu: 0.5W ↓

Zużycie energii: 38W

Częstotliwość bezprzewodowa: 5GHz

Pewne problemy

Nie obeszło się jednak bez żadnych problemów. Przede wszystkim, telewizor uwielbiał się sam włączać lub wyłączać — a kiedy sparowałem go z PlayStation 5, to robił to razem z konsolą. Wielokrotnie więc straciłem postępy w grze z tego względu, a przed ustawieniem automatyzacji związanej z lokalizacją w swoim systemie smart home po powrocie do domu witał mnie ekran startowy konsoli na włączonym TV. Do tego często, kiedy chciałem zmienić głośność pilotem od telewizora, ten rozłączał się z soundbarem i często nie było łatwo ponownie „spiąć” te urządzenia. Nie mam pojęcia, w czym leżał problem — ale było to dosyć irytujące.

Podsumowanie

Podsumowując, telewizor LG OLED C3 to godny następca zasłużonej serii C2. Nowa seria OLED ma wiele zalet, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość obrazu i cały Smart TV. W połączeniu z soundbarem SC9S mamy naprawdę kinowe doświadczenia, które poza kilkoma dziwnymi problemami, jest naprawdę porządnej jakości.