Polacy zadecydowali. Tego chcą w mObywatelu

Na początku listopada ubiegłego roku w mObywatelu pojawiła się funkcja zgłaszania propozycji na dokumenty i usługi, które użytkownicy chcieliby zobaczyć w przyszłości. Lista zgłoszeń szybko się zapełniła i w ostatnich kilkunastu tygodniach swoje propozycje i głosy oddały dzięsiątki tysięcy ludzi – łącznie oddano 372255 głosów. Proponowanych nowości było kilkanaście, jednak największą popularnością cieszyły się cztery propozycje, które być może mają szansę pojawić się w aplikacji w tym roku.

Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji prezentując zwycięskie pomysły, zwraca uwagę na to, że teraz przyjdzie czas na analizy i jeśli będzie to możliwe, zostaną one umieszczone na liście spraw zaplanowanych do wdrożenia. Zwycięskie pomysły to:

Legitymacja posiadacza broni

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Co nowego w mObywatelu? Użytkownicy zagłosowali

Co ważne, część z tych nowości jest już w planach Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. Chodzi tu o Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem. O ile pierwszy dokument jest już planowany, tak możliwość podpisywania dokumentów bezpośrednio w aplikacji jest już realizowana i powinna pojawić się w niedługiej przyszłości. Podobnie jak inne nowości, nad którymi pracuje ekipa odpowiedzialna za rozwój mObywatela. To m.in.:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Legitymacja komornika

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Dane zameldowania

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Rozwój usługi ePłatności

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

e-Doręczenia

mStłuczka

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Powyższe nowości są w trakcie realizacji. Zaplanowane na przyszłość są również:

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Tych nowości w mObywatelu chcą użytkownicy aplikacji. Czy uda się je wprowadzić?

Najbardziej kontrowersyjna i trudna w realizacji wydaje się implementacja legitymacji posiadacza broni. Choć właśnie ta pozycja zdobyła najwięcej głosów, tuż po uruchomieniu głosowania pojawiły się sygnały, że udostępnienie jej w aplikacji może być wręcz niemożliwe. Choć Ministerstwo Cyfryzacji wskazywało wielokrotnie, że zgłaszane przez samych użytkowników dokumenty, usługi i inne nowości w mObywatelu mają ogromne szanse trafić do aplikacji (o ile zdobędą duże zainteresowanie), okazuje się jednak, że nie wszystkie obietnice będzie można spełnić. Wiele wskazuje na to, że zwycięski dokument się w niej nie pojawi – a przynajmniej nie tak szybko, jak można by się tego było spodziewać. Wynika to z odpowiedzi na interpelację poselską, którą w październiku ubiegłego roku zgłosił poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Dariusz Standerski z Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na nią wskazywał:

W pierwszym kwartale 2024 r. zespół aplikacji mObywatel z Centralnego Ośrodka Informatyki ustalił, że rejestr, który zawiera informacje na temat posiadaczy broni znajduje się w kompetencjach Policji. Na spotkaniu 5 kwietnia br. z przedstawicielem Policji rozmawiano o możliwości wdrożenia dokumentu pozwolenia na broń w aplikacji mObywatel. Przedstawiciel Policji zwrócił wówczas uwagę, że nie ma podstaw prawnych do przekazania informacji z rejestru do aplikacji mObywatel oraz nie ma planów legislacyjnych w tym zakresie.

Choć na ten moment nie ma przewidzianych prac ustawowych pozwalających na przekazywanie tego typu informacji przez Policję, być może w przyszłości zostanie to zmienione.