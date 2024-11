Masz pomysł na nową funkcję mObywatela? Zgłoś lub weź udział w głosowaniu

mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji zainstalowanych na smartfonach Polaków. Cyfrowe wersje dokumentów i poświadczeń uzyskanych uprawnień, dostęp do całego szeregu usług, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie, czy funkcja ePłatności pozwalająca m.in. uregulować należności z samorządami. Przyszłość mObywatela wygląda naprawdę ciekawie, gdyż w przygotowaniu jest szereg nowych rozwiązań, w tym:

Reklama

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Masz pomysł na nowy dokument lub usługę w mObywatelu? Zgłoś ją w aplikacji



To jednak dopiero początek, gdyż w najnowszej aktualizacji mObywatela pojawiła się możliwość zgłaszania pomysłów na nowe dokumenty i usługi oraz głosowanie na nie – jeśli spotkają się ze sporym zainteresowaniem, zostaną zaimplementowane w aplikacji. Przechodząc od zakładki Więcej (⋯), w sekcji Pozostałe dostępna jest funkcja Zagłosuj na pomysł. To tam dostępne są zgłoszone projekty na dokumenty i usługi, które mają szansę pojawić się w aplikacji. Na ten moment można głosować m.in. na legitymację posiadacza broni, podpisywanie dokumentów Profilem Zaufanym, zgłoszenie zbycia pojazdu, legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, czy patent sternika motorowodnego. To tylko 5 z najpopularniejszych pomysłów, nad którymi prowadzone jest głosowanie.

Pierwsze głosowanie zakończone zostanie za 56 dni, czyli dokładnie 1 stycznia 2025 r. Na ten moment Ministerstwo Cyfryzacji nie zdradza, w jaki sposób będzie oceniało zwycięskie pomysły na dokumenty i usługi i czy rzeczywiście je zaimplementuje w aplikacji i po jakim czasie. Warto jednak zwrócić uwagę, że to bardzo ciekawy projekt, który należy śledzić z uwagą. Już teraz dostępnych jest kilkanaście różnych propozycji, które czekają na swoje głosy. Nie ma twojego pomysłu wśród nich? Zgłoś go – być może ktoś podzielać będzie twoje pomysły i zagłosuje za zaprezentowanym projektem.