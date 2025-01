Wirtualny Asystent w mObywatelu. Do czego się przyda?

Ministerstwo Cyfryzacji testuje nowość w mObywatelu. To Wirtualny Asystent, który czekać będzie na trudne pytania i krok po kroku opowie o tym, co można zrobić w aplikacji.

Przed nami ciekawy rok, gdyż do mObywatela zawita wiele nowych funkcji i rozwiązań ułatwiających codzienne sprawy – od kontaktu z urzędami, przez okazywanie uprawnień dla wielu zawodów. W 2026 r. jest spora szansa, że aplikacja będzie rozpoznawana i akceptowana również w innych krajach europejskich w ramach projektu eIDAS 2. Zanim jednak do tego dojdzie, w mObywatelu pojawi się coś jeszcze – Wirtualny Asystent.

Jestem botem i odpowiem na Twoje pytania o usługi dla obywateli. Wiedzę czerpię z portalu Gov.pl. Uczę się rozmawiać i coraz lepiej mi to wychodzi. Nie mam dostępu do Twoich danych. Możesz je sprawdzić w mObywatelu. Na czacie nie są zbierane Twoje dane. Rozpoczynając go, akceptujesz politykę prywatności.

Wita nas Wirtualny Asystent, który w przyszłości zawita do aplikacji mObywatel i będzie odpowiadał na pytania związane z aplikacją oraz tym, co można w niej robić. Już teraz aplikacja pozwala na wiele, jednak znalezienie wszystkich jej funkcji i możliwości może być trudne. Asystent pokieruje do odpowiednich działów, podpowie jak korzystać z dostępnych narzędzi, czy aktywować dokumenty dostępne w mObywatelu. Z czasem funkcja ta zyska jeszcze więcej możliwości – a wszystko za sprawą rozwijanej sztucznej inteligencji.

Kiedy Wirtualny Asystent pojawi się w aplikacji? Na tem moment nie wiadomo. Warto jednak śledzić oficjalne komunikaty i zaglądać do aplikacji.

mObywatel zyska wiele nowych funkcji. Nad czym obecnie prowadzone są prace?

Jednak zanim dojdzie do rewolucji związanej z uznawaniem mObywatela w innych krajach europejskich, użytkownicy aplikacji już w tym roku otrzymają cały zestaw funkcji i narzędzi dzięki którym komunikacja z urzędami (i nie tylko) będzie łatwiejsza. Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki cały czas pracują nad udoskonalaniem popularnej aplikacji wprowadzając i zapowiadając nowości, w tym dokumenty i usługi, z których będziemy mogli korzystać w najbliżej przyszłości. Chodzi między innymi o:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Legitymacja komornika

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Dane zameldowania

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Rozwój usługi ePłatności

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

e-Doręczenia

mStłuczka

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Powyższe nowości są w trakcie realizacji. Zaplanowane na przyszłość są również:

Legitymacja honorowego dawcy krwi

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Co ciekawe, na stronach mObywatel wciąż widnieje informacja, że w nieokreślonej przyszłości udostępniony zostanie kod aplikacji. Wiemy już, że Ministerstwo Cyfryzacji nie chce publikacji całości, co ma wiązać się z koniecznością zagwarantowania jej bezpieczeństwa.

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów z Ministerstwa Cyfryzacji. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.