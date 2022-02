Polacy najchętniej rozmawiają o motoryzacji, RTV i sklepach internetowych

Motoryzacja na czele rankingu

Użytkownicy internetu w Polsce stanowią już 87 proc. populacji, a mediów społecznościowych 72 proc., jak podaje w swoim raporcie kanadyjska agencja Hootsuite. W internecie Polacy spędzają średnio ponad 6,5 godziny dziennie. Do szukania informacji o firmach i produktach social media wykorzystuje 37 proc. polskich internautów. O czym rozmawiają? Według raportu Social Index 2021 zaprezentowanego przez SentiOne, okazuje się, że najpopularniejszym tematem jest motoryzacja. Najczęściej przewijające się w tych komentarzach marki to BMW, Mercedes oraz Volkswagen. Co chyba nie jest zaskakujące, niemal 87% dyskutujących w tych tematach stanowią mężczyźni i najczęściej wymieniają się opiniami na portalach. Według SentiOne najczęściej poruszanym w tym kontekście tematem są wypadki.

Drugą najczęściej omawianą kategorią - zarówno w ogóle, jak i wśród mężczyzn, stanowiących ponad 83 proc. wypowiadających się - jest branża RTV. W tym wypadku najważniejszym źródłem wzmianek były portale branżowe. Liderem kategorii jest Apple, tuż za nim uplasował się Samsung, a na trzeciej pozycji Xiaomi, często chwalone z powodu przystępnych cen. Sporo dyskusji na temat branży RTV toczy się na Wykopie.

Samsung nie skąpi branżowym recenzentom nowych modeli do testów i to mu się opłaca - komentuje Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne - Z naszej analizy wynika, że warto podsyłać modele do recenzji branżowym ekspertom i blogerom, a w przypadku producentów konsol i gier zaangażować się w rozgrywki e-sportowe poprzez sponsoring całej ligi lub konkretnego teamu. To zwiększa liczbę wzmianek na temat marki i buduje pozytywne skojarzenia.

Najwięcej pozytywnych opinii o branży AGD

Najbardziej pozytywnie postrzeganą w 2021 r., jak wynika z analizy sentymentu wypowiedzi, była branża AGD. Mottem polskiego Internauty w tym wypadku wydaje się być hasło „sprawdź opinie i poszukaj taniej” - ogromna liczba wzmianek pochodzi właśnie z portali porównujących sprzęty gospodarstwa domowego pod kątem ceny i jakości oraz z komentarzy osób proszących o polecenia. Jednak większość rozmów na temat lidera tej kategorii - Thermomixa - toczy się w mediach społecznościowych, a to za sprawą poleceń od influencerek. Drugie miejsce zajęła marka Bosch, w przypadku której duży wzrost zainteresowania spowodowała informacja o przeniesieniu produkcji z Chin do Polski. Na trzecim miejscu znalazł się Electrolux.

Z kolei największy odsetek negatywnych wypowiedzi w minionym roku dotyczył branży telekomunikacyjnej. Internauci często skarżyli się na poziom obsługi klienta, niejasne oferty i zapisy umów oraz problemy techniczne - co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że z tego typu usług niemal każdy korzysta latami w zasadzie bez przerwy. Nie zabrakło również teorii spiskowych na temat 5G.

Jako ciekawostkę można również odnotować, że liderem wśród najczęściej komentowanych seriali w Polsce jest Wiedźmin od Netfliksa. Na kolejnych miejscach znalazły się też inne tytuły z tej platformy jak Squid Game, Lucyfer oraz Dom z papieru. Na kolejnych miejscach znaleźli się Przyjaciele (Friends), Gra o tron, Riverdale oraz teoretycznie niedostępne w Polsce seriale z platformy Disney+ - Hawkeye, Loki oraz WandaVision.

Jak SentiOne tworzy swój raport?

SentiOne to polska firma wspierająca marki w monitoringu internetu i automatyzacji obsługi klienta z pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji. Opracowała autorski wzór, kompilujący najważniejsze parametry: liczbę wzmianek i artykułów o danej marce, liczbę ich udostępnień i retweetów oraz wydźwięk wypowiedzi na jej temat. Algorytmy SentiOne codziennie analizują ponad 40 mln wypowiedzi z domen publicznych z całego świata i są w stanie rozpoznać ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc., a także wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Efektem pracy tego algorytmu jest raport Social Index 2021, który każdy chętny może pobrać i przekonać się jakie marki są najpopularniejsze w internecie i co się o nich pisze.