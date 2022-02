Raport wynagrodzeń w branży IT za 2021 rok. Najlepiej opłacane technologie

Portal z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów IT - Just Join IT, podzielił się dziś z nami raportem za ubiegły rok, dzięki któremu możemy prześledzić poziom proponowanych zarobków w branży IT na przestrzeni całego roku.

Just Join IT sprawdził zarobki w ogłoszeniach o pracę opublikowanych od 01.01.2021 - 10.12.2021 w 16 kategoriach i na poszczególnych poziomach doświadczenia - zarówno w umowie o prace, jaki na kontraktach B2B. Podane w raporcie wynagrodzenia to średnia arytmetyczna, przy umowie B2B podawana w kwotach netto, a przy UoP - brutto.

Miniony 2021 rok programiści mogą zaliczyć jako udany. Ekspansja rynku, sprzyjający rozwój technologii i stale rosnące zapotrzebowanie to główne aspekty, które przełożyły się na wzrost średnich wynagrodzeń w branży IT. Ten nie był jednak tak dynamiczny jak w poprzednich latach. Widać zwiększenie się wynagrodzeń na pozycjach seniorskich przy obu rodzajach zatrudnienia. Juniorzy poszukiwani na umowę o pracę mogą czuć się nieco poszkodowani, gdyż w odniesieniu do poprzedniego roku ich średnie wynagrodzenie wzrosło o zaledwie 200 zł brutto.

Popularność stanowisk IT w 2021 roku

Największą popularnością w ubiegłym roku wśród kandydatów, cieszyły się oferty podjęcia pracy złożone przez Testerów, które stanowiły 16,34% z wszystkich złożonych aplikacji. Na dalszych miejscach znalazły się oferty w kategoriach Java, JavaScript i Python.

Nieco odmiennie sytuacja wygląda w przypadku pracodawców poszukujących specjalistów w poszczególnych kategoriach. Najwięcej ofert o pracę publikowanych było dla specjalistów JavaScript, Java i na trzecim miejscu Testing, równie popularny co PHP z dalszego miejsca.

Wynagrodzenia w branży IT w 2021 roku

Przy umowach o pracę największy wzrost wynagrodzeń w porównaniu z rokiem 2020 wystąpił na stanowiskach Mid - o 434 zł do poziomu 11 674 zł, dalej mamy Seniorów z podwyżką 337 zł, a najmniejszy wzrost odnotowały wynagrodzenia dla Juniorów - 154 zł.

Podobna kolejność jest przy kontraktach B2B - Midzi ze wzrostem 411 zł, Seniorzy - 372 zł, a Juniorzy - 294 zł.

To była średnia za cały rok, porównując jednak zarobki ze stycznia 2021 roku i grudnia 2021 wartości te przedstawiają się nieco inaczej. Przy umówię o prace Juniorzy mogli liczyć na pensje 200 zł wyższą, Midzi 900 zł, a Seniorzy aż 2,2 tys. zł.

W przypadku umów B2B Juniorzy w skali roku zyskali 1,2 tyś. zł, Midzi 900 zł, a Seniorzy 2,1 tys. zł.

Wzrosty wynagrodzeń podyktowane są wciąż utrzymującym się rekordowo wysokim popytem na polskie usługi i produkty IT, co sprawia, że firmy muszą jeszcze mocniej walczyć o programistów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Czynnik ludzki jest od zawsze najtrudniejszym ogniwem w każdej firmie, niezależnie od branży.

Najlepiej opłacane technologie w 2021 roku

Na najwyższe zarobki w minionym roku mogli liczyć specjaliści DevOps, na stanowisku Juniora i przy zmowie o pracy sięgały kwoty 7,4 tys. zł, Mida - 14,2 tys. zł, a Seniora aż 19,8 tys. zł. Na dalszych pozycjach znaleźli się specjaliści Python, Jana i Data. Proporcjonalnie wyższe zarobki były na kontraktach B2B.

Z pełną wersją raportu możecie zapoznać się na stronach Just Join IT. Raport jest interaktywny, na jednej ze stron można się zapoznać z kształtowaniem zarobków na przestrzeni roku, w każdej z najpopularniejszych technologii, zarówno przy umowach o pracę, jak i B2B.

Źródło: Just Join IT

Stock Image from Depositphotos.